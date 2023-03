Neuerung bei Whatsapp: Lang überfällige Funktion geplant

Von: Sophia Lother

Whatsapp-Nutzer dürfen sich auf eine Neuerung freuen, auf die viele lang gewartet haben. Doch leider gibt es einen Haken.

Kassel – Bald soll es endlich so weit sein: Whatsapp plant eine neue Funktion, die vielen Nutzern das Leben deutlich erleichtern wird. Viele andere Dienste bieten diese bereits für ihre User an, doch Whatsapp-Nutzer schauten bisher noch in die Röhre.

Nachdem der Messenger-Dienst Whatsapp erst vor Kurzem eine neue Funktion bei Sprachnachrichten eingeführt hatte, soll nun die nächste Änderung anstehen. Nachrichten sollen bald bearbeitet werden können. Endlich soll es dann vorbei sein, mit den hinterher geschickten Korrekturen und den lästigen Missverständnissen, die durch Eile oder die automatische Korrekturfunktion des Handys manchmal entstehen.

Eine Funktion, die viele Dienste bereits anbieten, fehlt bisher noch bei Whatsapp. (Symbolfoto) © NurPhoto/Imago

Whatsapp plant weitreichende Änderung, die vielen Nutzern das Leben erleichtern wird

Das Portal 9to5Mac berichtet, dass die Funktion bereits in der Beta-Version von Whatsapp für Android-Nutzer eingeführt wurde, seitdem habe man jedoch keine weiteren Informationen über eine globale Einführung erhalten.

Nun soll es auch für Iphone-Nutzer einen Schritt in diese Richtung geben. Wie das Portal Wabetainfo erklärt, ist die Änderungsfunktion von Nachrichten bei Whatsapp für Android-Smartphones bereits in Planung. Demnach wird unter Hochdruck an der Möglichkeit gearbeitet, lästige Fehler in Whatsapp-Nachrichten auszumerzen. Allerdings gibt es einmal mehr zwei Haken. Ersterer liegt darin, dass die Neuerung noch in Arbeit und daher noch nicht für die Beta-Testnutzer verfügbar ist. Der andere Haken scheint dagegen vom Unternehmen gewollt.

App Whatsapp Welche Neuerung steht an? Eine Bearbeitungsfunktion von Nachrichten ist geplant Wann soll die Änderung kommen? Noch nicht bekannt Ist die Funktion zeitlich begrenzt? Ja, Texte nur für 15 Minuten veränderbar Quelle: Wabetainfo

Whastapp-Neuerung soll vieles Erleichtern: Doch es gibt einen Haken

Denn: Die Nachrichten sind nur eine begrenzte Zeit bearbeitbar. Nur 15 Minuten lang haben Whatsapp-Nutzer die Möglichkeit, ihre Nachricht zu verändern. Danach haben Sie das nachsehen und müssen sich im Zweifel in einer weiteren Nachricht erklären.



Damit Nachrichten nicht ohne das Wissen des Gegenübers geändert werden können, plant der Messenger-Dienst laut Wabetainfo übrigens, editierte Texte mit einer Erklärung zu versehen. Auf diese Weise kann im Nachhinein nachvollzogen werden, ob es sich um eine ursprüngliche Nachricht handelt – oder nicht. (slo)