Große Änderung bei Messenger-Diensten: Bald können WhatsApp-Nachrichten an Signal-User geschickt werden

Von: Anna Lorenz

Ein Smartphone, etliche Messenger: Verbraucher nutzen oft zahlreiche Dienste, um miteinander chatten zu können. Ein EU-Gesetz könnte das nun ändern – sofern die Unternehmen mitziehen.

Brüssel/München – WhatsApp, Facebook, Telegram, Youtube, Signal: die Dienste sind allgemein bekannt. Aber haben Sie schon einmal vom Digital Markets Act, kurz DMA, gehört? Auf Deutsch geht es hierbei um das Gesetz über digitale Märkte.

Es handelt sich um ein EU-Gesetz, das ab dem 02. Mai 2023 Gültigkeit erlangt. Es ist eine Ergänzung zum vorhandenen Kartellrecht und zielt auf große digitale Plattformen ab. Die Netzwerke sollen nicht mehr exklusiv sein, sondern miteinander in Verbindung stehen. Für den Verbraucher hat das im Idealfall den angenehmen Nebeneffekt, dass Chats künftig Messenger-übergreifend geführt werden können. Aber der Reihe nach.

Gesetz über digitale Märkte: So will die EU WhatsApp, Facebook und Co. verändern

Das Ziel des DMA ist es, die digitalen Märkte EU-weit zugänglich und fair auszugestalten. Online-Plattformen sind heutzutage gigantische Begegnungsplätze für private, wie auch gewerbliche Nutzer und bergen so ein großes Wirtschaftspotential. Damit nicht jeder Plattform-Anbieter primär seinen eigenen Vorteil sucht und Nutzer deshalb womöglich in ihren Freiheiten beschneidet, sollen mit dem DMA und dem begleitenden Digital Service Act (DSA) die Märkte leichter zugänglich gemacht und so der Wettbewerb verbessert werden.

Die Neuregelung zielt, konkret gesprochen, auf Suchmaschinen, soziale Netzwerke, Browser, Videoplattformen und ähnlich reichweitenstarke Dienste mit viel Marktmacht ab. Sie sind sogenannte „Gatekeeper“, also Torhüter auf dem Weg von Anbietern zu Kunden. Damit sie hierbei nicht aus eigenen wirtschaftlichen Interessen Maßnahmen lancieren, die diesen Weg erschweren, sollen sie künftig bestimmten Regeln unterliegen. So darf der Gatekeeper beispielsweise eigene Artikel in einem Produktranking nicht gegenüber denen Dritter bevorzugen, wenn sie objektiv unterlegen sind.

Kommunikation zwischen Messengern: Das bringt das Gesetz Verbrauchern im Alltag

Ein weiterer Bestandteil des DMA ist es, dass die Gatekeeper in bestimmtem Umfang die sogenannte Interoperabilität zwischen eigenen und Drittprodukten sicherstellen müssen. Das heißt, dass beispielsweise das eigene soziale Netzwerk mit anderen kompatibel sein und Kommunikation ermöglichen muss. Hier wird es für den Alltag von Verbrauchern, die heutzutage viel Zeit online verbringen, spannend.

Wie der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) berichtet, sei es Nutzern dann möglich, „im Idealfall anbieterübergreifend zwischen Messenger-Diensten kommunizieren.“ Konkret bedeutet das, Verbraucher müssten künftig keine Rücksicht mehr darauf nehmen, ob der Chatpartner denselben Dienst nutzt. Bislang sind beispielsweise Messenger wie WhatsApp, Signal oder Telegram exklusiv. Nutzer müssen beim jeweiligen Anbieter registriert sein, um sich über diese Apps austauschen zu können.

DMA: Whatsapp, Telegram und Signal verbinden – So wahrscheinlich ist der „Idealfall“

Insofern wäre eine Verbindung der Dienste für viele Menschen im Alltag wohl eine Erleichterung. Allerdings ist anzunehmen, dass die Vorgaben des DMA den Anbietern nicht gefallen werden, mindern sie doch deren monopolistischen Tendenzen. Insofern wäre es gut möglich, dass die Plattformen nur die Mindestanforderungen erfüllen.

Diese zielen, so auch hinsichtlich der Interoperabilität, aber gerade auf den Wettbewerb ab, also die Kommunikation zwischen Gewerbetreibenden und Verbrauchern. Die Verpflichtungen ließen sich also auch erfüllen, ohne Privatnutzern den Luxus anbieterübergreifender Kommunikation zu ermöglichen. Doch bis dato sind ohnehin die meisten Fragen ungeklärt. Insbesondere in puncto Datenschutz sieht der vzbv noch Handlungsbedarf in Brüssel.

