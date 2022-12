WhatsApp-Sprüche für Silvester: Die besten Grüße zum Verschicken

Von: Stella Henrich

Wer sich die vielen Anrufe um Mitternacht bei lieben Menschen ersparen will, versendet am besten per WhatsApp einen Silvestergruß 2023. Auch alte Bekannte lassen sich so zum Jahreswechsel trefflich grüßen.

München ‒ Viele Themen haben uns im Jahr 2022 bewegt. Der Krieg in der Ukraine, die Energiepreisbremse, die hohe Inflation und damit steigende Lebensmittelpreise für Milch, Mehl, Käse und Fleisch für Verbraucher in den Supermärkten von Rewe, Edeka, Kaufland und Co. Auch der Klimawandel besorgte die Bürger wieder in diesem Jahr. Leider nervte ein wenig die ständige Diskussion um die Maskenpflicht. Um nur ein paar Themen zu nennen. Aber auch heitere Themen waren dabei, wie etwa das Münchner Oktoberfest oder die bundesweiten Weihnachtsmärkte, auf denen es glücklicherweise recht friedlich zuging. Ganz am Ende des Jahres: Das Großereignis in Katar. Die Fußballweltmeisterschaft 2023 sorgte für viel Wirbel. Aber das Endspiel zwischen Argentinien und Frankreich war für alle ein sehenswerter TV-Krimi.

Jetzt lassen wir 2022 hinter uns. Schauen nach vorne und begrüßen das neue Jahr 2023. Schließlich soll es ein gutes Jahr für uns werden – und endlich ohne Corona-Maßnahmen. Die uns noch immer nicht alle wieder zusammenkommen lassen. Denen, die wir wieder nicht treffen können, senden wir einen Gruß – kinderleicht wie beispielsweise via WhatsApp.

Silvester: Wir haben die besten WhatsApp-Sprüche für Freunde und Bekannte zusammengestellt

Still und leise, auf diese Weise schicke ich diese SMS auf eine Reise. Mit Freude und Grüßen soll es Dir das neue Jahr versüßen.

Ich wünsche Dir zwei Dinge für 2023: ALLES und NICHTS. Alles, was Dich glücklich macht und nichts, was Dich verzweifeln lässt.

Rutscht gut rüber, rutscht nett aus, hoffentlich bleibt bei Euch der Kater aus!

Fürs nächste Jahr wünsch‘ ich dir ein Lachen. Möge es die schweren Zeiten etwas glücklicher machen.

Sonne, Mond und Sterne, alles liegt in weiter Ferne, doch das Gute ist ganz nah – ein glückliches und schönes neues Jahr!

Lass die Korken knallen. Lass die Gläser klingen. Lass‘ uns das neue Jahr beginnen. Bleib glücklich und gesund.

Das alte Jahr ist morgen futsch, für Mitternacht nen‘ guten Rutsch. Das neue Jahr soll Glück dir bringen, für Gesundheit, Herz und andere Dinge.

Ein neues Jahr bedeutet neue Hoffnung, neues Licht, neue Begegnungen und neue Wege zum Glück. Alles Gute! Ein glückliches und schönes neues Jahr 2023!

Was meldet sich hier mit Geläut und Getute? Es ist Dein Handy: Für das neue Jahr viel Glück und alles Gute!

Wer bei den Einstellungen von WhatsApp durchblickt, kann aber auch bei seinem Status einen netten Spruch anheften.

Die besten WhatsApp-Sprüche zum Verschicken an Silvester

Den Neujahrstag erkennt man am einfachsten an den vielen Joggern.

An alle, die mir für 2022 die besten Wünsche gesendet haben – es hat nichts gebracht. Schickt für 2023 bitte Geld, Alkohol oder Gutscheine. Danke.

Ich hoffe, das neue Jahr wird wie das alte: nur noch viel besser.

Was ich an Silvester mache? Mit viel Alkohol das alte Jahr aus dem Gedächtnis löschen.

Wer seinen Freunden, Bekannten oder Mitgliedern der Familie zeigen will, dass er und sie zu den gebildeten Menschen des Landes gehört, schickt am besten „geflügelte Worte“ kluger Dichter und Denker. Ein Tipp: Am besten ist, man spricht die Worte als Audio-Datei selbst. Das wirkt noch echter. Noch authentischer.

Silvester 2022: Die besten Zitate zum Verschicken per WhatsApp

Johann Wolfgang von Goethe: Wenn ein Jahr nicht leer verlaufen soll, muss man beizeiten anfangen.

Friedrich Nietzsche: Erst am Ende eines Jahres weiß man, wie sein Anfang war.

Walther Rathenau’s Neujahrswunsch: weniger Rede, mehr Gedanken, weniger Interessen, mehr Gemeinsinn, weniger Wissen, mehr Urteil, weniger Zwiespalt, mehr Charakter.

Hoffmann von Fallersleben: Lasst uns gehen mit frischem Mute in das Neue Jahr hinein! Alt soll unsre Lieb´ und Treue, neu soll unsere Hoffnung sein.

Charles Dickens: Freuen wir uns darauf, wie wir uns freuen, wenn uns ein Kind geboren wird. Lachen wir es an, das neue Jahr, lächeln wir ihm zu!

Albert Einstein: Wenn’s alte Jahr erfolgreich war, Mensch, freue Dich aufs neue, und war es schlecht, ja, dann erst recht.

WhatsApp-Sprüche zum Versenden an Silvester

Wer Freunde auf der ganzen Welt hat, sollte auf englisch Grüße senden: Wie wäre es mit - Happy New Year to all of you!. For all of you, I am sending you a Happy New Year 2023.

Aber auch auf bayerisch kann man liebe Menschen freundlich zu Neujahr grüßen: „Mia san mia - auch in 2023“. Oder etwas länger: „Grüß Gott, ich wünsch a guats neichs Joa, a besseres wia des letzte woa. Gsundeit, Stuigang, wenig Gfrett und a Gaudi nachts im Bett.“

Wer aber recht sportlich lieber den Silvester-Sprüche-Olymp erklimmen will, sollte sich am besten nicht mit fremden Federn schmücken, sondern besser selbst kreativ werden. Denn der schönste Gruß ist noch immer der persönlich verfasste. Doch dabei können wir Ihnen nun leider nicht mehr helfen. Wir dagegen sagen: Servus, nette Menschen trifft man immer zweimal. Wir sehen uns in 2023!