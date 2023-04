WhatsApp-Grüße zu Ostern 2023: Die besten Sprüche zum Fest versenden

Von: Johannes Nuß

Wer seinen liebsten Freunden, Verwandten und Bekannten zu Ostern 2023 Grüße schicken will, ist mit den besten Sprüchen per WhatsApp gut beraten. © we Zucchi/dpa/Archiv

Wer Freunde, Verwandte oder Bekannte über Ostern 2023 nicht sehen kann, kann ihnen Grüße per WhatsApp schicken. Die schönsten und lustigsten stellen wir vor.

München – Ostern 2023 steht vor der Tür: Nur noch wenige Tage, dann wird in Deutschland das Osterfest gefeiert. Da ist es doch an der Zeit, den liebsten Freunden, Verwandten und Bekannten „Frohe Ostern 2023“ zu wünschen. Eine der einfachsten Möglichkeiten, dies zu tun, ist durch Grüße per WhatsApp.

WhatsApp-Grüße zu Ostern 2023: Die besten Sprüche zum Fest versenden

Doch nicht jeder ist mit der gleichen Kreativität gesegnet, möchte aber trotzdem einen witzigen, lustigen oder auch charmanten Spruch zu Ostern 2023 loswerden – am besten per WhatsApp. Doch Kreativität ist gar nicht notwendig. Denn wir haben es uns in der Redaktion zur Aufgabe gemacht, die schönsten und lustigsten Ostergrüße zu sammeln und sie hier zu veröffentlichen.

Wenn ihr auf der Suche nach einigen lustigen und kreativen WhatsApp-Sprüchen zu Ostern 2023 seid, haben wir hier einige der besten Ideen für Euch zusammengestellt. Zunächst die etwas traditionelleren WhatsApp-Sprüche zu Ostern 2023:

Ich wünsche Dir ein herrliches Osterfest, ganz ohne Stress und Hektik.

Das kleine Osterhäschen kommt, tippt Dich mit seiner Nase an, stellt sich auf die Hinterbeine und übermittelt Dir herzliche Ostergrüße.

Zum Osterfest wünsche ich Dir viele bunte Eier und viel Freude an Deinem Nest.

Wer hüpft dort durch das frische Grün? Es muss der Osterhase sein! Er versteckt geschickt Ei um Ei, und auch für Dich ist sicher eins dabei!

Es ist endlich so weit, willkommen zur Osterzeit. Der Hase bringt die Eier nun und springt vergnügt durch Gärten und Wiesen. Zum Osterfeste wünschen wir Euch alles Liebe und nur das Beste!

Osterglocken läuten, die Osterhasen hüpfen, ein Osterei liegt im Nest: Ein frohes Fest wünsche ich Dir.

Leider kann ich nicht bei Dir sein, bin weit weg von Dir. Deshalb schicke ich Dir ein Osterhäschen, das Dir sagt: Ich hab Dich lieb!

Hier hüpft ein kleines, süßes Osterei, vergnügt in Dein Handy hinein. Es wünscht Dir, wenn ich‘s nur verrate, wunderbare Ostertage.

Ostern 2023: Ostergrüße per WhatsApp verschicken – Sprüche mit Witz und Charme

Doch nicht nur die klassischen WhatsApp-Sprüche zu Ostern 2023 sorgen für ein Lächeln auf den Lippen eurer liebsten Verwandten, Bekannten und Freunden. Auch mit Witz und Charme lassen sich Ostergrüße 2023 per WhatsApp übermitteln – etwa per Reim. Wir haben hier für Sie 5 lustige Reime, die Sie zu Ostern 2023 als WhatsApp-Gruß verschicken könnt.

Alles Gute und nur das Beste, genau jetzt zum Osterfeste! Es möge vor allem Vergnügen und Erholung schenken!

Ostern ist die Zeit des Gebens und des Zusammenhaltens. Kein Auto, kein Nerz – aber ein Gruß voller Herz.

Kleines Häschen ging allein, wollte gern bei Dir sein. Frohe Ostern!

Zum Osterfeste wünsche ich Dir Glück, Gesundheit und nur das Beste.

Freude und Sonnenschein mögen stets an Deiner Seite sein.

Auch wenn Ostergrüße 2023 bei WhatsApp rasch versendet werden, sollten die Absender der Osterbotschaften überlegen, ob der Empfänger der Nachrichten auch Humor versteht. Denn: Ostern ist ursprünglich ein tiefreligiöses Fest. Kurz zuvor findet der Karfreitag statt, und in vielen Teilen Deutschlands gibt es ein Tanzverbot zu Ostern. Auch die Geschäfte haben zu Ostern 2023 geänderte Öffnungszeiten, was zu Ostern auch Bäcker betrifft.

WhatsApp-Grüße zu Ostern 2023: Die schönsten Sprüche mit christlichem Hintergrund

Um die Auferstehung von Jesus Christus zu würdigen, kann es passend sein, sich auf religiöse Sprüche zu Ostern 2023 zu besinnen. Wenn Sie einem gläubigen Menschen während der Osterfeiertage zeigen möchten, dass Sie an ihn denken, können Sie beispielsweise auf folgende Sprüche und Wünsche zurückgreifen oder geeignete Bibelverse versenden:

Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben. (Johannes 11,25)



Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf, es ist jeden Morgen neu! Groß ist deine Treue, o Herr! (Klagelieder 3, 22-23)



Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. (Römer 15,13)



Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen. (1. Korinther 13,13)



Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. (Johannes 3,16)



Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. (Römer 8,11)



Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich. (Johannes 14,6)



Denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. (Thessalonicher 4,14)



Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden. (1. Korinther, 15,20)

Ostern 2023: WhatsApp-Grüße auf Englisch zum Osterfest 2023

Doch, auch im Ausland wird Ostern gefeiert und wenn Sie wollten, können Sie auch Ostergrüße 2023 per WhatsApp in Englisch verschicken. Wir haben die besten Sprüche auf Englisch zu Ostern 2023 hier zusammengetragen:

Wishing you an Easter that is bright, happy, and filled with the contentment of the Lord.

Stand up and cheer, for Easter is here. Happy Easter!

Wishing you a very Happy Easter that is filled with plenty of love and happiness.

Happy Easter! May you have a great day filled with joy and lots of yummy Easter eggs!

Have a fulfilling and joyful Easter!

Obwohl es noch viele andere Ostergrüße gibt, wird diese Auswahl an kreativen WhatsApp-Sprüchen dem Empfänger zu Ostern 2023 ganz sicher ein Lächeln aufs Gesicht zaubern.

