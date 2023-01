Musik im Whatsapp-Status hinterlegen – mit diesem Trick geht es

Über Umweg möglich

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tobias Becker schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Offiziell kann man im Whatsapp-Status keine Musik hinterlegen. Aber: Mit einem einfachen Trick ist es möglich, zumindest bei einem Video das gewünschte Lied abzuspielen.

Mit über zwei Milliarden Usern weltweit ist Whatsapp der wohl beliebteste Messenger-Dienst. Auch in Heilbronn und der Region werden täglich sicher Tausende Nachrichten verschickt – und auch regelmäßig der Status geteilt. Ob Bilder oder Videos, wie bei Instagram und Facebook, die wie Whatsapp zum Meta-Konzern gehören, können User im Status kleine Geschichten erzählen. Doch wie bekommt man die Musik in den Whatsapp-Status?

Musik im Whatsapp-Status hinterlegen: So ist es möglich

Eine offizielle Möglichkeit gibt es noch nicht, mit der man den Status bei Whatsapp mit Musik hinterlegten kann. Aber auch hierfür gibt es einen Trick, ähnlich wie beim anonymen Anschauen des Status anderer Nutzer. Einen Haken hat die Sache jedoch: Der Trick funktioniert nur bei Videos, nicht bei Bildern.

Letztlich ist es ganz einfach – und nicht ganz so sauber wie bei Instagram. Wer auf Whatsapp Musik im Status haben will, spielt diese ab, während er den Status aufnimmt, verrät echo24.de. So geht‘s:

Musik-Player (Whatsapp ist zum Beispiel mit Spotify kompatibel) öffnen

Lied abspielen

Whatsapp öffnen und Status-Funktion auswählen

Auf Kamera-Symbol oder „Zum Status hinzufügen“ klicken

Video aufnehmen

Status hinzufügen

Whatsapp mit immer neuen Funktion – Musik im Status noch nicht offiziell möglich

Wichtig ist, dass die Geräusche im Hintergrund nicht lauter sind als die Musik. Das Aufnehmen eines Videos ist bei Whatsapp weniger problematisch geworden, da die Kamera im Chat eine neue Funktion erhalten hat. Ob das hinzufügen von Musik bald auch offiziell möglich sein wird, bleibt abzuwarten.

Whatsapp arbeitet jedoch immer wieder an weiteren Features. So bekommen User neue Emojis zum Verschicken. Auch die Verifizierung beim Login wird erneuert. Und ein neues Zeichen im Chat wird ebenfalls eingefügt. Der Messenger-Dienst gibt sich Mühe, mit jedem Update besser zu werden.

Rubriklistenbild: © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild