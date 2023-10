Wie ungesund sind Chips? Was passiert, wenn man sie jeden Tag isst?

Von: Teresa Knoll

Chips sind wohl einer der beliebtesten Snacks. Schnell ist beim Fernsehabend eine ganze Tüte geleert. Wie gesund oder ungesund der Snack wirklich ist:

Wer kennt es nicht: Ein gemütlicher Abend auf der Couch oder mit guten Freunden beim Spieleabend – und schon sind eine oder mehrere Tüten Chips und Knabberkram leer. Dabei hatte man sich doch vorgenommen, diesmal nur ein paar zu essen. Statt Chips gibt es deutlich bessere Alternativen. Was so ungesund an Chips ist und was passieren kann, wenn Du sie jeden Tag isst:

Kann man jeden Tag Chips essen?

Es ist keine gute Idee, jeden Tag Chips zu essen. Für eine ausgewogene Ernährung ist der Snack völlig unnötig und sollte nur ab und an gegessen werden. Einerseits sind die hohen Werte an Salz und gesättigten Fettsäuren problematisch. Isst man zu viel solcher Lebensmittel, erhöht sich das Risiko für hohen Blutdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz und Diabetes.

Und noch ein weiterer schädlicher Stoff spielt eine große Rolle: Acrylamid bildet sich unter anderem, wenn Kartoffelerzeugnisse bei über 120 Grad gebraten oder frittiert werden. Der Stoff wird vom Körper leicht aufgenommen und in allen Organen verteilt. Acrylamid erhöht laut Verbraucherzentrale das Risiko, an Krebs zu erkranken.

Sind Chips gesünder als Süßigkeiten?

In Sachen Fett und Kalorien liegen Chips und Schokolade etwa gleichauf – gesund sind beide nicht. Schokolade enthält mehr Zucker als Chips, dafür macht sie aber auch schneller satt, während beim Kartoffel-Snack die Hand immer wieder von alleine in die Tüte greift.

Auch Gummibärchen enthalten viel Zucker. Je nachdem, welche Sorte gewählt wird, können sie bei den Kalorien punkten. Chips enthalten etwa über 500 kcal pro 100 Gramm. Die klassischen Gummibärchen enthalten um die 340 kcal pro 100 Gramm. Doch wie immer gilt: Alles sollte man in Maßen genießen.

Sind Nüsse oder Chips gesünder?

Die Antwort ist einfach: Nüsse sind gesünder als herkömmliche Kartoffel-Chips. Erdnüsse beispielsweise kommen zwar 560 kcal pro 100 Gramm, andere Nüsse sind noch größere Kalorienbomben. Allerdings enthalten sie eine Menge an gesunden Inhaltsstoffen: So enthalten alle Sorten ungesättigte Fettsäuren, die den Cholesterinspiegel senken und zu einem normalen Blutdruck beitragen, berichtet HEIDELBERG24.

Walnüsse und Erdnüsse sind reich an Eiweißen. Erdnüsse enthalten außerdem verschiedene Arten Vitamin B und E. Haselnüsse sind gut für den Heißhunger zwischendurch: Sie verbessern die Konzentration und hemmen den Appetit. Paranüsse enthalten ebenfalls viel Eiweiß sowie zahlreiche weitere wichtige Nährstoffe. Damit die Nüsse nicht dick machen, solltest du nur eine Handvoll am Tag essen.

Warum wird man süchtig nach Chips? Diese Inhaltsstoffe sind schuld

Sucht ist vielleicht etwas zu viel gesagt, doch das Verlangen nach Chips lässt sich kaum stoppen, wenn man einmal angefangen hat. Das liegt an der Kombination aus Fett und Kohlenhydraten: Fett ist für den Menschen wichtig als Energiespeicher, Kohlenhydrate liefern schnelle Energie.

Forscher fanden in der Vergangenheit heraus: Das Verhältnis aus 35 Prozent Fett und 50 Prozent Kohlenhydraten lässt das Belohnungs-Zentrum im Gehirn anspringen. Und wenn etwas ein gutes Gefühl macht, wollen wir davon natürlich immer mehr.

Was machen Chips mit dem Körper?

Der hohe Salz- und Fettgehalt kann im Körper auf Dauer großen Schaden anrichten, da sie zu hohem Blutdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz und Diabetes führen kann. Außerdem sind Chips durch die vielen Kohlenhydrate ein Dickmacher. Die dritte große Gesundheitsgefahr ist Acrylamid, das das Risiko erhöht, an Krebs zu erkranken.

Wann sollte man Chips nicht mehr essen?

Zwar ist in Chips viel Salz, trotzdem ist das Knabbergebäck nicht unendlich haltbar. Das Mindesthaltbarkeitsdatum liegt meist bei sechs bis neun Monaten. Auch danach kann der Snack noch gut sein, wenn die Packung verschlossen, kühl und trocken gelagert wurde.

War die Verpackung schon geöffnet, können die Chips schnell trocken oder ranzig werden. Hier hilft der Geschmacks- und Geruchstest, um herauszufinden, ob sie noch gut sind. Durch das viele Salz können sich Bakterien schlecht ansiedeln, das Fett kann jedoch ranzig werden.

Was für Chips sind gesund?

Am besten achtest Du bei Deinem nächsten Kauf auf Chips, die möglichst wenig Kalorien und Salz enthalten. „Gesund“ ist bei den meisten Sorten nicht der passende Ausdruck. Oft sind es aber Gemüse-Chips oder Snacks aus Mais, die etwas bessere Nährwerte als herkömmliche Kartoffelchips haben.

Selbst gemacht ist immer am besten: Chips aus frischen Kartoffeln und mit nur wenig Salz schmecken und sind deutlich gesünder als gekaufte Produkte. Außerdem solltest Du den Knabberspaß am besten ohne Öl im Ofen backen, sodass sie nicht fettig werden und sich kein Acrylamid bilden kann. Wie wäre es mal mit selbst gemachten veganen Burgern aus Haferflocken? Das geht mit diesem Rezept ganz einfach.

Welches Knabberzeug ist gesund?

Nüsse sind deutlich gesünder als Chips, da sie so viele Nährstoffe enthalten. Allerdings solltest Du darauf achten, dass Du auch davon nur etwa eine Handvoll am Tag isst, da sie durch ihren hohen Fettgehalt sonst dickmachen können. Auch Popcorn mit wenig Zucker ist lecker und deutlich gesünder als Chips.

Unverarbeitete oder rohe Nahrung ist immer bekömmlicher für die Verdauung. Beim gemütlichen Fernsehabend macht Gemüse eine gute Figur. Du kannst es in mundgerechte Stücke schneiden und es mit Dips oder Saucen aufpeppen. Auch Erdnussbutter ist gesünder, als man denken würde – was man beim Verzehr beachten sollte, liest Du hier.