Wie man als Rentner für die Beerdigung vorsorgen kann – Sterbegeld für Hinterbliebene

Einige Rentner haben kaum Ersparnisse für eine Beerdigung und Sterbegeld gibt es nur noch selten für Hinterbliebene. In welchen Fällen das Geld dennoch beantragt werden kann.

Hamburg – Wenn ein geliebtes Familienmitglied stirbt, ist das für die Hinterbliebenen nie leicht. Wenn dann aber auch noch das Thema Geld Sorgen bereitet, weil es zum Beispiel als Rentner keine Ersparnisse für die Beerdigung gibt, wird es gleich doppelt so hart. In einem solchen Fall können Angehörige vom Bestattungsgeld oder Sterbegeld profitieren. Wie das funktioniert, verrät 24hamburg.de im folgenden Artikel.

Sterbegeld, auch Bestattungsgeld oder Beerdigungszuschuss genannt, bezeichnet eine Zahlung, die Hinterbliebene bis 2003 von der gesetzlichen Krankenversicherung bekommen haben. Das Sterbegeld sollte helfen, die Bestattungskosten zu decken, doch seit der Modernisierung der Kassen gibt es diese Leistung nicht mehr – auch nicht für Rentner.

Stattdessen müssen Rentner trotz der steigenden Sozialabgaben und Steuern sowie der erhöhten Lebenskosten durch die Inflation auch fürs Sterben selbst vorsorgen. Und da Beerdigungskosten durchschnittlich 13.000 Euro betragen, kann das schwierig sein. Dazu kommt, dass viele Versicherungen heutzutage teuer und ihr Geld kaum wert sind. Trotzdem schützt die Sterbegeldversicherung die Hinterbliebenen davor, beim Tod eines Familienmitglieds in Unkosten gestürzt zu werden.

Ein paar Ausnahmen bestätigen aber die Regel. Sterbegeld wird auch heute noch gezahlt, wenn die Umstände des Todes bestimmte Kriterien erfüllen. Handelt es sich zum Beispiel um einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit, die zum Tod führte, wird ein Sterbegeld von der gesetzlichen Unfallversicherung gezahlt. Das Gleiche gilt für Studierenden, Schüler oder Kinder, die in der Hochschule, Schule oder im Kindergarten sowie auf dem Weg dorthin und zurück zu Tode kommen.

Das Sterbegeld wird dann von der Berufsgenossenschaft oder dem Unfallversicherungsträger gezahlt und beträgt pauschal ein Siebtel der zum Zeitpunkt des Todes geltenden Bezugsgröße. Berechtigt sind die Hinterbliebenen, die die Kosten für die Bestattung getragen haben. Sollten außenstehende Dritte für die Beerdigung gezahlt haben, wird ihnen der Kostenaufwand erstattet, der übrigens bei der Steuer angegeben werden kann, um ebenfalls etwas Geld zurückzubekommen.

Auch die private Unfallversicherung zahlt im Todesfall Sterbegeld. Eine private Krankenversicherung deckt den Tod in der Regel aber nicht als Versicherungsfall ab und zahlt daher auch nicht. Spezielle Sterbegeldversicherungen zahlen die versicherte Summe.

Sollte der Todesfall nicht natürlich eingetreten, sondern die Folge einer Schädigung sein, dann greift wiederum das soziale Entschädigungsrecht, nachdem der Staat Personen- und Sachschäden kompensiert. Ursprünglich wurde das Gesetz für die Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen des Zweiten Weltkriegs geschaffen, weitetet sich danach aber auf andere Personengruppen aus.

Dazu gehören heute Opfer von Gewalttaten, Terroropfer, Wehrdienstbeschädigte, Zivildienstbeschädigte, Opfer staatlichen Unrechts in der DDR und Impfgeschädigte sowie im Todesfall deren Hinterbliebene.

