Aldi-Kunde zerlegt Billig-Haushaltshelfer mit Super-Video und zeigt, wie unnötig sie sind

Von: Carolin Gehrmann

Die meisten kuriosen Haushaltsanschaffungen sind unnötig, weil es fast immer eine einfache Lösung gibt. © andré_lifehack/Instagram

In den Mittelgang-Regalen von Discountern werden oft erstaunliche Haushaltshelfer angeboten. Viele greifen da gerne zu. Doch ihr Nutzen ist oft fragwürdig.

München – Die Regale im Mittelgang von bekannten Discountern wie Aldi oder Lidl locken immer wieder mit spannenden Angeboten – zu besonders günstigen Preisen. Auch damit machen die Ketten Milliardenumsätze. Oft handelt es sich bei diesen „Mittelgang-Gadgets“ um tolle Erfindungen, die lästige Haushaltsarbeiten erleichtern sollen. Da greifen viele schnell zu, denn das Angebot gibt es ja nur für kurze Zeit. Und ohne das neue Gerät ist der Alltag eigentlich gar nicht mehr zu bewältigen – so denkt man.

Discounter wie Aldi oder Lidl locken mit billigen Küchenhelfern und anderen Geräten für den Haushalt

Aber hinterher stellt man sich doch oft die Frage: Habe ich den Neuzugang Nr. 52 im heimischen Küchenschrank wirklich gebraucht oder wird er dort nach einmaliger Verwendung ein ziemlich einsames Dasein fristen? Denn für die meisten Haushaltsprobleme gibt es ganz einfache Lösungen. „Lifehacks“ nennen sich heutzutage solche Tricks für Küche oder Haushalt, mit denen man es sich im Alltag zumindest ein bisschen leichter machen kann.

Im Grunde wusste man es ja bereits vor dem Kauf: Auch neue Geräte können nicht zaubern, sodass sich die lästige Arbeit auch nicht von allein erledigt. Und hinterher plagt einen dann oft das schlechte Gewissen, wieder Geld für unnötigen Kram ausgegeben zu haben.

Anschaffungen aus dem Mittelgang bei Aldi oder Lidl sind oft billig, aber unnötig

Einer Aldi-Kundin ging es genauso. Doch sie musste nach eigenen Angaben ziemlich schmunzeln, als sie auf der Onlineplattform X (ehemals Twitter) über ein Video stolperte, das ihr vor Augen führte, wie sinnlos viele Anschaffungen aus Discountern wie Lidl oder Aldi sind. In dem Video, das sie teilte, waren verschiedene Videos des Instagram-Accounts „andré_lifehack“ zusammengeschnitten, in denen auf humorvolle Weise gezeigt wird, dass die meisten dieser Billig-Haushaltshelfer zwar auf den ersten Blick hilfreich erscheinen, eigentlich aber total unnötig sind.

Für die billigen Angebote bei Aldi oder Lidl gibt es meist ganz einfache Haushaltstricks

So zeigt der Instagram-Influencer, dass man keinen Klebegriff für den Toilettendeckel braucht, sondern dass man diesen auch einfach so ohne ein eigens angeschafftes Plastikteil anheben kann. Und auch die elektrische T-Shirt-Faltmaschine mutet zwar futuristisch an, doch nicht nur in Zeiten der Ressourcenknappheit geht es wahrscheinlich besser und schneller, wenn man das Shirt rasch selbst zusammenfaltet, als es erst umständlich in eine Maschine zu drapieren – die obendrein auch noch viel Platz in der Wohnung in Anspruch nimmt.

Elektrische Shirt-Faltmaschine oder automatische Weinpumpe – braucht man das wirklich?

Auch eine elektrische Weinpumpe wird vorgeführt. Zugegeben, auf einer Party oder bei einem schicken Essen kann man damit eventuell Eindruck schinden. Aber ganz ehrlich: Es spricht doch nichts dagegen, wenn man seinen Gästen einfach selbst das Glas wieder füllt. Schließlich haben Flaschen ja bereits eine eingebaute Ausgießöffnung. Dann können die Gäste auch selbst bestimmen, wie viel sie möchten – und außerdem kann man zeigen, dass man ein zuvorkommender Gastgeber oder Gastgeberin ist.

Auch für die Käse- oder Butterhobel-Maschine gibt es einen kostengünstigen und platzsparenden Ersatz, den wohl die meisten ohnehin in der Besteckschublade haben, wie Content Creator André zeigt: Mit dem Gemüseschäler lassen sich die Milchprodukte nämlich genauso gut in hauchdünne Scheiben schneiden.

In Zukunft im Discounter an den Mittelgang-Gadgets vorbeigehen und Sinnvolles kaufen

Damit ist es nun offiziell, was wir wohl alle bereits geahnt haben. Instagram-Star André sei dank können wir ab jetzt an den Krimskrams-Regalen im Supermarkt beruhigt vorbeigehen – in dem guten Wissen, dass unser Geld besser investiert ist, wenn wir es für sinnvolle Dinge wie gesunde Lebensmittel ausgeben. Die Preise dafür sind derzeit nämlich eh schon hoch genug. Preisfallen im Supermarkt lassen sich aber auch umgehen.