„Im Edeka des Grauens“: Kunde entdeckt in Filiale „albernes Gebäck schon Mitte Juli“

Von: Kai Hartwig

Einige Lebensmittel werden in Supermärkten nur saisonal angeboten. In Berlin ging ein Edeka-Markt derweil eigene Wege – kein Einzelfall.

München/Berlin – Jede Jahreszeit hat ihre Vorzüge und Anhänger. Für manche ist der Sommer samt hohen Temperaturen und Sonne die beste Jahreszeit. Andere mögen den kalten Winter und einen Schneespaziergang. Saisonale Unterschiede gibt es derweil auch in Supermärkten und Discountern. Das macht sich zumeist auch in den Regalen bemerkbar.

Die Produkte bei Aldi, Lidl, Rewe, Edeka oder der Konkurrenz sind zum Teil auch auf die jeweilige Jahreszeit ausgerichtet. Erfrischend sommerlich geht es Mitte des Jahres zu, in den letzten Monaten kommen winterliche Produkte in die Supermarktregale, oft auch mit weihnachtlichem Bezug. Ein Edeka-Kunde machte nun in einer Filiale eine ungewöhnliche Entdeckung.

Edeka-Kunde findet „albernes Gebäck namens ‚Winter Zauber‘“ schon Mitte Juli im Regal

Auf Twitter veröffentlichte er ein Bild eines Produkts, das so gar nicht in den Sommermonat Juli zu passen scheint. Seinem Profil zufolge wohnt der Mann in Berlin, vermutlich stammt seine Aufnahme auch aus einer Edeka-Filiale in der Hauptstadt. Zu seinem Tweet schreibt der User ironisch: „Im Edeka des Grauens gibt’s nicht viel, aber auf albernes Gebäck namens ‚Winter Zauber‘ ist Mitte Juli stets Verlass.“

Das Foto zum Tweet zeigt eine Verpackung, in der laut Beschriftung ein Produkt des Herstellers Cakees steckt. Dessen Name lässt allerdings statt Sommergefühlen eher weihnachtliche Stimmung aufkommen: „Winter Zauber“. Dahinter verbirgt sich nach Herstellerangaben ein „Quarkkuchen mit winterlichem Aroma“. Nicht nur, dass sich bei der Beschriftung des Herstellers auf der Verpackung offenbar ein Schreibfehler eingeschlichen hat. Der Winter-Käsekuchen wirkt auch so ein wenig deplatziert.

Doch offenbar war der winterliche Kuchen kein Einzelfall. Ein weiterer Twitter-User veröffentlichte in der Kommentarspalte unter dem Tweet ein Foto, das ein ähnliches Szenario zeigte. „Letzte Woche im Edeka“, schrieb er dazu, also auch mitten im Juli. Zu sehen war eine größere Auslage an Lebkuchen. Das Gebäck gilt als wahrer Klassiker der Weihnachtszeit. Mit einer Lichterkette, wie man sie von Weihnachtsbäumen kennt, wurde die Lebkuchen-Ecke in der Edeka-Filiale noch verschönert.

Weihnachtsgebäck bei Edeka im Hochsommer: „Zu früh, ich kann das noch nicht“

Warum aber gab es auch hier Weihnachtsgebäck im Hochsommer? „Nein, nein, nein, es ist zu früh, ich kann das noch nicht, bitte sag mir, dass das nicht real ist“, reagierte ein weiterer Nutzer. „Im besten Fall die Reste der letzten Saison, gegebenenfalls ein Test, wann man damit anfangen kann“, mutmaßte der User, der die Lebkuchen-Ecke gepostet hatte. Ähnlichen Ausverkauf gibt es oftmals auch mit Osterware, allerdings werden entsprechende Süßigkeiten meist unmittelbar nach Ostern und nicht erst Monate danach angeboten.

Ein Edeka-Kunde fand in ener Filiale im Hochsommer einen Winter-Kuchen vor. © Screenshot/Twitter.com

„Das sind die Vorboten von Spekulatius und Co“, lautete ein weiterer Erklärungsansatz einer Userin. Was wirklich der Grund war, dass die beiden Edeka-Filialen im Hochsommer auf winterliche Produkte setzten, ließ sich nicht aufklären. Allerdings wundern sich Kunden immer wieder, wie früh die Supermärkte die Weihnachtssaison in ihren Regalen einläuten.