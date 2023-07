Taschentücher im ZDF-Check: Teuerste Marke kassiert Klatsche, Eigenmarke liegt vorne

Von: Ulrike Hagen

Teilen

Sie sollen soft sein und müssen doch einiges aushalten. Doch welche Papiertaschentücher sind die Besten? WISO hat den Marken-Check gemacht. Die Ergebnisse verblüffen.

München– WISO hat die gängigsten Papiertaschentuch-Marken gründlich unter die Lupe genommen, darunter drei günstige Discounter-Taschentücher, aber auch die teuren altbekannten Marken, unter anderem den Klassiker „Tempo“. Überraschend: Markenprodukte kommen bei Kunden ebenso gut weg wie ein günstiges Discounterprodukt von Edeka. Eine Klatsche gab es jedoch für ein besonders nachhaltiges Taschentuch, gleichzeitig das Teuerste im Test.

Gesundheit! © Science Photo Library / Imago

Taschentücher im ZDF-Check: Teuerste Marke kassiert Klatsche, Tempo und Edeka-Produkt an der Spitze

Die ZDF-Sendung WISO, die gerade erst Mineralwasser testete, hat die Papiertaschentücher verglichen, um ihre Qualität und Widerstandsfähigkeit, aber auch ihre Nachhaltigkeit zu bewerten. Denn Papiertaschentücher sollen nicht nur in der Lage sein, feuchte Nasen zu versorgen. Sie landen in Hosentaschen häufig in der Wäsche und sollten darum auch dem Härtetest in der Waschmaschine standhalten.

Da die meisten Taschentücher wenig ressourcenschonend aus Zellstoff auf der Basis von Eukalyptusfasern produziert werden, nahm WISO auch deren jeweilige Nachhaltigkeit unter die Lupe. Folgende Produkte wurden getestet:

Mach mit Taschentücher 1,73 Euro / 100 Stück Softis super-soft 1,44 Euro / 100 Stück Tempo 3 in 1 1,30 Euro / 100 Stück Rewe JA – Super-Soft Taschentücher 1,10 Euro / 100 Stück Edeka Gut & Günstig – Sooo sanft 0,93 Euro / 100 Stück DM Soft und Sicher – Taschentücher Recycling 0,90 Euro / 100 Stück

Taschentücher im Festigkeits-Check: Tempo als Sieger im Labortest

Im Laborcheck wurden die Taschentücher auf ihre Festigkeit im trockenen und im feuchten Zustand getestet. Hier hatte in beiden Prüfungen der Klassiker „Tempo“ die Nase vorn. Alle anderen Produkte lagen weit dahinter, waren aber ähnlich.

Keine großen Unterschiede zwischen Taschentüchern aus Supermarkt und Discounter gab es hingegen bei der Saugfähigkeit. „Alle Produkte sind hier relativ gut“, erklärt Textilingenieurin Anna Kaiser.

Härtetest in der Waschmaschine: „Tempo“ und Edekas „Gut und günstig“ haben die Nase vorn

Deutliche Unterschiede gab es jedoch bei dem Härtetest bei 40 Grad in der Waschmaschine. „Tempo“ und die „Gut & Günstig“-Taschentücher von Edeka, wo inzwischen das Brötchenregal per KI gesteuert wird, ballten sich fusselfrei zu einem Knäuel zusammen, während alle anderen Taschentücher in der Maschine völlig zerfaserten und Spuren auf anderen Wäschestücken hinterließen.

Verbraucher testen Taschentücher blind: Zwei Produkte liegen in der Kundengunst vorn

In einer nicht repräsentativen Stichprobe testeten schließlich 22 Kunden blind die unterschiedlichen Produkte. Das Ergebnis: Deutliche Spitzenreiter waren auch hier das „Tempo“-Taschentuch und Edekas „Gut & günstig“. Auf Platz drei folgten „Softis“, sowie „ja!“ von Rewe und „Soft und sicher“ von DM. Keine Stimme erhielt das teuerste Taschentuch im Test, „Mach mit“.

Tempo 3 in 1 Edeka Gut & Günstig – Sooo sanft Softis super-soft Rewe JA – Super-Soft Taschentücher DM Soft und Sicher – Taschentücher Recycling Mach mit Taschentücher

Ausgerechnet dieses Taschentuch zeichnete sich aber gemeinsam mit dem DM-Produkt durch besondere Nachhaltigkeit aus, und ist im Gegensatz zu den andren Produkten komplett chlorfrei und besteht zu 100 Prozent aus Altpapier. Bei der Herstellung von Altpapier werden 78 Prozent weniger Wasser verbraucht, 68 Prozent weniger Energie benötigt und 15 Prozent weniger CO₂-Emissionen verursacht. Die detaillierten Ergebnisse des Tests sind auf wiso.de abrufbar.