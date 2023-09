Kaufland-Kundin stößt auf eklige Überraschung in Käse-Packung – Supermarkt antwortet mit Witz

Im Netz kursieren immer wieder Fotos von ekligen Funden aus Supermärkten und Discountern. Jetzt trifft es erneut Kaufland.

Berlin – Regelmäßig machen Kunden kuriose Entdeckungen beim Einkaufen im Supermarkt oder Discounter, die für Staunen oder Belustigung sorgen. So entdeckte eine Kaufland-Kundin einen lustigen Rechtschreibfehler an einem Hinweisschild und ein Penny-Aushang sorgte für reichlich Unterhaltung bei Reddit.

In sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter häufen sich aber auch vermehrt Beschwerden von verärgerten Kunden, die über erhöhte Lebensmittelpreise, dreiste Mogelpackungen und grausige Ekelfunde schimpfen. Letzteres passierte nun einer Kaufland-Kundin. Ihre eklige Überraschung postete sie direkt im sozialen Netzwerk – die Supermarkt-Kette reagierte überraschend humorvoll.

Kaufland-Kundin postet Ekelfund – Supermarkt reagiert prompt

„Tja, da gibt es wohl die Pizza ohne Käse. Die Packung befand sich ungeöffnet im Kühlschrank. Sehr lecker“, schreibt die Kaufland-Kundin unter ihrem Post – ein würgendes Gesicht-Emoji inklusive. Das Bild zeigt einen Teller mit dem verschimmelten Käse und die Rückseite einer Käsepackung. Mindesthaltbarkeitsdatum: Ende Oktober 2023.

Eine Reaktion der Supermarkt-Kette ließ nicht lange auf sich warten. „Von all den Packungen hast du ausgerechnet den Käse erwischt, der sich wohl in Richtung Gorgonzola entwickeln wollte, wenn er älter wird“, schreibt Kaufland und fügt ein zwinkerndes Emoji hinzu. Die Antwort dürfte kurz überrascht haben. Aber dann räumt die Supermarkt-Kette ein, dass es ärgerlich sei und entschuldigt sich. Die Kundin möge bitte in einer Direktnachricht ihre Daten und Filiale angeben, damit die zuständigen Kollegen Kontakt aufnehmen können. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Kaufland mit einer solchen Antwort stutzig macht. Als ein Kunde kürzlich über die zahlreichen Lebkuchen in den Regalen auf Facebook meckert, kontert der Supermarkt frech.

„Allgemeinbildung verschlafen oder was?“ – Facebook-User reagiert genervt

Der Post trifft jedoch auf wenig Verständnis. Im Gegenteil. Zwei User sind genervt: „Ah ja, was bringt die Sondermeldung jetzt?“, schreibt eine Userin. „Oh mein Gott, Skandal. Ein Produkt schimmelt. Als wäre es das neueste der Welt, dass Packungen Luftzieher haben. Allgemeinbildung verschlafen oder was?“, kommentiert ein anderer.

Derartige Ekelfunde verderben einem regelrecht den Appetit. Sind aber leider keine Seltenheit. Ein Netto-Kunde entdeckte Würmer im Frühstücks-Lachs, bei einer anderen Kundin mischte sich ein Holzkeil in ihr Tiefkühlgemüse. „Kunden haben ein Recht auf einwandfreie Ware“, so die Verbraucherzentrale. Mangelhafte Lebensmittel sollten folglich umgehend im Geschäft reklamiert werden. Sollten verzehrte Lebensmittel zu Unwohlsein, Übelkeit oder Erbrechen führen, sollte dies an die zuständige Lebensmittelüberwachungsbehörde gemeldet werden. Außerdem sind eine Untersuchung von Beschwerdeproben nach Angaben der Verbraucherzentrale kostenlos. (Vivian Werg)