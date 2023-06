Amazon-Kundin macht sich mit Fail-Bewertung zum Gespött „Die Menschheit geht unter ...“

Von: Kilian Bäuml

Ein Thermometer misst die Temperatur. Eine Amazon-Kundin beschwert sich, weil ihr Lebensmittelthermometer in der Wohnung nicht Null Grad anzeigt.

München – Wenn man heutzutage etwas kaufen möchte, muss man dafür nicht mehr aus dem Haus gehen. Online-Shopping wird immer beliebter. Die unangefochtene Nummer eins ist dabei Amazon mit Millionen an Nutzern weltweit. Auf der Suche nach dem perfekten Angebot macht Amazon oft dutzende Angebote. Da kann es schonmal vorkommen, dass man sich für das falsche Produkt entscheidet. Eine Kundin hatte jedoch eine ganz spezielle Erwartung an ihre Bestellung und gab dem Produkt eine schlechte Bewertung, auf Twitter sorgt sie mit ihrer Bewertung für Erheiterung – und Fassungslosigkeit.

Bewertungs-Fail auf Amazon: „Wie man sieht, werden 21,6 Grad angezeigt und nicht Null“

Mit einem Lebensmittelthermometer wird – wie der Name nahelegt – die Temperatur von Lebensmittel gemessen. Das kann hilfreich sein, wenn man beim Kochen ein bestimmtes Lebensmittel nicht übergaren möchte. Eine Nutzerin auf Amazon scheint jedoch vergessen zu haben, dass es auch eine Raumtemperatur gibt. Das Lebensmittelthermometer gibt in ihrer Wohnung bereits über 20 Grad Celsius an, deshalb schreibt sie eine schlechte Bewertung – die Twitter-Community versteht die Welt nicht mehr.

„Wie man sieht, werden 21,6 Grad angezeigt und nicht Null“, schreibt sie in ihrer Bewertung. Das entspricht nicht ihren Erwartungen, denn laut der Kundin bedeutet das, dass sie die 21,6 Grad auf die gemessene Lebensmitteltemperatur draufrechnen muss. Offenbar scheint sie vergessen zu haben, dass es sich bei den 21,6 Grad um die Raumtemperatur handelt – bei null Grad würde es in ihrer Wohnung gefrieren.

Kundin wird nach Fail-Bewertung auf Amazon zum Gespött auf Twitter „Die Menschheit geht unter ...“

Der Twitter-Community ist dieses Fauxpas wohl bewusst und führt zu einigen Witzen und Unverständnis in den Kommentaren. „Wozu ist denn die F Taste? Kann ich da Thermometer in Thermomeilen umrechnen???“, witzelt ein User. Ein anderer antwortet ihm scherzhaft „Wenn die Milch die 111,6 °C erreicht hat, drückt man auf F, dann weiß das Thermometer „fertig“.“

„Das Konzept der Raumtemperatur ist doch irre schwierig zu verstehen. Da braucht man quasi ein Physikstudium....“, witzelt eine weitere Twitter-Nutzerin.

Andere Twitter-User sind eher geschockt über den Denkfehler der Amazon-Kundin. Ein User zieht in seinem Kommentar bereits Schlüsse auf die ganze Menscheit: „Und es werden immer mehr, die solche Dinge ohne sich zu schämen raushauen! - Die Menschheit geht unter. [...] Jetzt entwickelt sich anscheinend das Hirn zurück.“

Fail-Bewertung auf Amazon – Doch offenbar trotzdem für manche Kunden hilfreich

Doch es gibt in den Kommentaren auch Versuche, den Fauxpas zu erklären. „Meine Hoffnung ist immer das es teilweise auch wirklich Kinder sind, die Heute ja schon früh handys haben...“ Eine Andere Nutzerin ist eher über eine andere Sache überrascht. „Im Original bei Amazon steht tatsächlich „4 Personen fanden diese Informationen hilfreich“ drunter. Und ich bin nicht sicher, ob das Ironie ist.“

Es bleibt offen, ob die Amazon-Kundin bei der Nutzung festgestellt hat, dass ein Thermometer immer die Temperatur anzeigt, auch wenn es sich nicht um Lebensmittel handelt.