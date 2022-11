Junge Sticker-Sammler mit „zuckersüßer“ Bitte an die Nachbarn: „Falls jemand zum Lidl geht...“

Auch zur WM 2022 gibt es ein Stickeralbum, speziell Kinder sammeln die Klebebildchen gerne. Zwei Berliner Kinder hoffen dabei auf ihre Nachbarn.

Berlin – Wie vor jedem großen internationalen Fußballturnier gibt es auch zur diesjährigen Weltmeisterschaft in Katar ein Stickeralbum mit den Porträts der Spieler. Besonders Kinder sammeln die kleinen Bildchen gerne, doch das Sammeln der hunderten Sticker kostet nicht nur Geld, sondern auch viel Mühe. Darum entschieden sich zwei junge Berliner, auf die Hilfe ihrer Nachbarschaft zurückzugreifen. Mit einem selbstgeschriebenen Aushang.

Zwei Berliner Kinder fragen Nachbarn nach WM-Stickern: „Hallo liebe Mitbewohner“

„Hallo liebe Mitbewohner, falls jemand von euch zum Lidl geht, dann würde es uns sehr freuen, wenn ihr an der Kasse nach Fußballstickern fragen könntet“, schreiben die beiden jungen Fußballfans und versahen die Bitte mit dem Hinweis: „Die sind kostenlos“. Tatsächlich gibt es beim Discounter ein Sticker-Angebot und gratis Promo-Packungen, die an der Kasse erhältlich sind. Um das Stickeralbum, bei dem ein DFB-Star fehlt, weiter zu füllen, setzen die Sammler also auf Unterstützung aus dem Haus.

Auch für den logistischen Zwischenschritt vom Einkauf zum Empfänger haben die Kinder eine Lösung parat und schreiben: „Ihr schmeißt sie einfach in meinem Briefkasten.“ Für Nachbarn, die nicht unbedingt in der Materie stecken, haben die Kleinen sogar einen Beispiel-Sticker sowie eine Muster-Packung auf den Aushang geklebt. „Über Sticker werden wir uns sehr freuen“, so die jungen Berliner.

WM 2022: Aushang zweier Stickersammler geht viral – „Das ist so herzlich geschrieben“

Die Reaktionen auf den Zettel fallen durchweg positiv aus. „Da würde ich direkt beim Lidl was einkaufen, um dem Kind eine Freude zu machen“, schreibt eine Nutzerin. Eine weitere meint: „Zuckersüß, ich hoffe, die Nachbarn machen das“. Eine andere Userin kommentiert: „Das ist ja so herzlich geschrieben“.

Doch auch konkrete Sticker-Angebote gehen bei „Immo und Piet aus dem ersten Stock“, wie die beiden offenbar heißen, ein. „Sollten den Kindern noch Sticker fehlen, dürfen Sie sich sehr gerne an mich wenden, hab noch ein paar übrig“, schreibt ein User aus Österreich.

Ob die beiden ihr Album mit den Lidl-Stickern voll bekommen, ist allerdings fraglich, denn bei Lidl gibt es lediglich Sticker zu ausgewählten Teams. Etwas Geld müssen Panini-Sammler also doch in die Hand nehmen. (tz)