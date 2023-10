An diesem Wochentag kaufen Verbraucher am günstigsten ein – auch die Uhrzeit spielt eine Rolle

Von: Frederic Rist

Es gibt einige Tricks, um beim Einkaufen zu sparen. Auch der Zeitpunkt spielt eine Rolle. Kunden sollten zudem einen Bereich im Supermarkt nicht auslassen.

Kassel – Die Inflation ist nach wie vor hoch. Beim Einkauf von Lebensmitteln bekommt man das deutlich zu spüren. Mehr als zwei Drittel der im Handel erhältlichen Produkte sind im vergangenen Jahr teurer geworden, so die Verbraucherzentrale. Viele haben deshalb ihr Einkaufsverhalten umgestellt und kaufen vermehrt bei Discountern oder greifen beispielsweise öfter zu den günstigeren Eigenmarken. Aber auch der Tag, an dem man einkaufen geht, kann einem bares Geld sparen.

Hohe Lebensmittelpreise zwingen viele Menschen zu einem veränderten Einkaufsverhalten. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Angebote und Rabattaktionen: Gegen Ende der Woche und zu späterer Stunde können Kunden sparen

In den Supermärkten warten meist gegen Ende der Woche besonders viele Angebote und Schnäppchen auf die Kunden. Dabei hat der Freitag die Nase vorn: An diesem Wochentag gibt es mehr reduzierte Ware als an den anderen Tagen, sodass Verbraucher beim Einkauf sparen können. Am darauffolgenden Samstag – dem zweitgünstigsten Tag der Woche – füllen die Aktionsangebote die Supermarktregale, wie die Verbraucherzentrale im Rahmen einer Untersuchung zu den steigenden Lebensmittelpreisen mitteilte.

Zu Wochenbeginn, insbesondere am Montag, verschwinden die Rabatte wieder und die Produkte sind vergleichsweise teurer. Unabhängig davon, wann man einkauft, sollte man sich die Zeit nehmen, stets einen genauen Blick auf die Verpackung zu werfen. Verbraucher sollten bei diesen Aufdrucken genau hinsehen, um Preisfallen im Supermarkt zu vermeiden.

Die beste Zeit, um günstig einzukaufen, ist in der Regel kurz vor Ladenschluss. Zu dieser Zeit bieten Supermärkte oft attraktive Angebote, vor allem bei Obst und Gemüse. Die Preise für frische Produkte sind reduziert, da sie am nächsten Tag nicht mehr verkauft werden können, so Finanztip. Auch an Samstagen und vor Feiertagen bieten sich gute Gelegenheiten, von reduzierten Preisen zu profitieren.

Lange Wartezeiten und Gedränge vermeiden: Wann Kunden einkaufen sollten

Wer dagegen vor allem Zeit sparen und lange Warteschlangen an der Kasse vermeiden möchte, sollte andere Zeiten wählen, wie der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) mitteilt. Erst kürzlich wurde ein Psychotrick von Supermärkten entlarvt, der den Kunden den Einkauf vorgibt.

Christian Böttcher vom BVLH erklärte gegenüber RTL: „Der späte Dienstagvormittag gegen 11 Uhr ist der Zeitpunkt, wo die geringsten Umsätze gemacht werden, auch der Mittwoch ist ein eher ruhiger Tag.“ Wer lange Wartezeiten und Gedränge vermeiden will, sollte laut Finanztipp den Feierabend meiden. Das betrifft den späten Nachmittag oder Abend.

Wichtiger Tipp: Abteilungen mit reduzierten und kurzlebigen Produkten aufsuchen

Ein weiterer Tipp: In vielen Supermärkten gibt es eine Abteilung mit reduzierten Produkten, deren Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) bald abläuft. Dort können Verbraucher nach Angeboten suchen und Geld sparen, besonders wenn sie sicher sind, dass sie das Produkt bald verbrauchen werden. (fr)