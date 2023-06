Ungewöhnliches Hausmittel gegen Motten: Dieses Insekt kann die Plagegeister beseitigen

Von: Kilian Bäuml

Wer Motten in der Wohnung bekämpfen möchte, muss dafür nicht auf chemische Reiniger zurückgreifen. Man kann sich einen natürlichen Fressfeind zunutze machen – die Schlupfwespe.

Bremen – Jeder kennt diese Situationen – man öffnet ein Müsli und blickt Fäden entgegen oder möchte Pfannkuchen machen und stellt Fäden im Mehl fest. Übeltäter sind Motten und sie können einem nicht nur das Frühstück verderben, denn nicht nur Getreide und Co. steht auf ihrem Speiseplan, sondern auch Kleidung haben die kleinen Insekten im wahrsten Sinne zum Fressen gern. In Europa gibt es dutzende verschiedene Arten und wohl keine davon haben Verbraucher gern in ihren Wohnungen. Um Motten zu beseitigen, muss man jedoch nicht auf chemische Mittel zurückgreifen, denn es gibt einen natürlichen Feind der Motten, mit dem sie sich bekämpfen lassen: die Schlupfwespe.

Insekt Schlupfwespe Zweck Motten-Bekämpfung Wirkung Frisst Motten

Schlupfwespe als praktisches Hausmittel gegen Motten in der Wohnung

Kleine Insekten mit anderen kleinen Insekten zu bekämpfen klingt womöglich nach Feuer mit Feuer bekämpfen. Wer befürchtet, am Ende womöglich einfach doppelt so viele Plagegeister in der Wohnung zu haben, kann jedoch beruhigt sein. Die Schlupfwespe ist ein nützlicher Parasit. Sie legen ihre Eier in die Eier der Motten und wenn die Larven der Schlupfwespe schlüpfen, fressen sie die Eier der Motten – so wird das Ausbreiten von Motten direkt verhindert, berichtet Ökotest.

Das sind Schlupfwespen Die Schlupfwespe ist ein winziges Insekt. Sie leben maximal zehn Tage und können nicht fliegen, sondern nur krabbeln. Die kleinen Insekten stechen und beißen nicht und sind deshalb für Menschen nicht gefährlich.

Wenn sich die Schlupfwespen entwickelt haben, legen sie wiederum selbst Eier und helfen so weiter im Kampf gegen Motten. Das geht immer so weiter, bis es keine Motteneier mehr gibt. Dann gibt es für die Schlupfwespen keine Brutstätten und keine Nahrung mehr und sie sterben ebenfalls aus. Am Ende bleiben also weder Motten noch Schlupfwespen in der Wohnung zurück, schreibt Ökotest.

Schlupfwespen sind die natürlichen Fressfeinde von Motten und helfen so im Kampf gegen Motten im Haushalt. (Symbolbild) © Imago

Wer Schlupfwespen im Kampf gegen Motten verwenden möchte, kann sie in vielen Baumärkten, im Fachhandel oder online kaufen. Häufig befinden sich die Eier der Wespe auf kleinen Karten. Diese sollten idealerweise in direkter Nähe des Kleider- oder Vorratsschranks gelegt werden, dort, wo sich die Motten befinden. Das ist vor allem wichtig, weil die Schlupfwespe nur klabbelt und nicht fliegt.

Um wirklich alle Motten zu beseitigen, muss der Vorgang häufig wiederholt werden und dauert bis zu 15 Wochen, berichtet Ökotest – Je nachdem welche Motten bekämpft werden, etwa bei Kleidermotten. Damit sich der Vorgang über diesen Zeitraum anwenden lässt, sollten alle zwei bis drei Wochen neue Wespenlarven angebracht werden.

Wenn Motten in der Wohnung festgestellt werden, empfiehlt es sich zudem als Erstes alle befallenen Lebensmittel zu entsorgen. Anschließend sollten die Regale gereinigt werden, beispielsweise mit Essig und Wasser. Erst danach sollten die Schlupfwespen zum Einsatz kommen – so kann dem Befall von Motten dauerhaft entgegengewirkt werden.

Schlupfwespen sind nicht das einzige nützliche Hausmittel, auch gegen Sonnenbrand gibt es Hausmittel, die helfen.