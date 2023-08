Wühlmaus-Chaos im Garten: Spezielle Gerüche mögen die gefräßigen Tiere gar nicht

Sind die Wühlmäuse im Garten los, bricht so manches Gärtnerherz. Die gefräßigen Tiere nagen nämlich mit Vorliebe Knollen und Wurzeln ab. Mit ein paar Mitteln kann man sie aber vertreiben.

Kassel – Wühlmäuse sind possierliche Nager mit Knopfaugen – und einem großen Appetit auf Knollen. Die finden sie unter anderem im heimischen Garten. Die Tierchen freut‘s, die Gärtnerin oder den Gärtner eher weniger. Schließlich hat man Karotte, Tulpe und Co. mit Hingabe gepflanzt und großgezogen. Da will man nicht, dass sie vom unterirdischen Gast einfach abgefressen werden.

Wühlmäuse im Garten richten Schaden an Wurzeln und Knollen an

Wie wird man diesen ungebetenen Besuch im Garten wieder los, damit er nicht noch mehr Schaden anrichten kann? Viele wünschen sich eine möglichst milde, umweltschonende Schädlingsbekämpfung, ohne potenziell gefährliche Substanzen aus dem Fachhandel. Denn ja, die niedlichen Nager gehören zu den Schädlingen – allerdings welche mit feiner Nase. Mit dem Einsatz bestimmter Gerüche kann man sie daher auch aus dem Garten vertreiben.

Wühlmäuse im Garten lassen sich mit alten Hausmitteln bekämpfen

Wer partout nicht seinen Frieden mit den Wühlmäusen im Garten machen will, der sollte es mit „Omas Trickkiste“ versuchen. Als bewährtes Mittel gegen die Tiere gilt Essig. Denn Saures und Scharfes mögen die Mäuse gar nicht. Daher sollten Gartenbesitzer mit purem Essig oder Essigessenz getränkte Stofflappen in die Schlupflöcher und Gänge der Mäuse legen.

Dem Nachhaltigkeitsportal Utopia.de zufolge ist dies eine besonders schonende Methode, sowohl für die Tiere als auch für die Umwelt. Essig eignet sich für viele Zwecke im Haushalt – auch zur Geruchsbeseitigung.

Wühlmäuse haben feine Nasen – Saures und Scharfes mögen sie gar nicht

Buttermilch ist ebenfalls sauer und kann die Nager vertreiben. Dafür soll man die Buttermilch zunächst gären lassen und sie dann an die Ausgänge des Wühlmausbaus gießen, wie der Naturschutzbund Deutschland e. V. (NABU) empfiehlt. Im besten Fall suchen die Tiere dann das Weite. Ähnliche Effekte könne man demnach auch mit Knoblauch oder anderen stark riechenden Pflanzen erzielen.

Auch hochprozentiger Alkohol kann eine abschreckende Wirkung auf die Mäuse haben. Hierfür sollte man am besten eine leere Flasche, in der sich zuvor Alkohol befunden hat, mit der Öffnung nach unten in den Ausgang des Erdlochs stecken, durch das die Mäuse kriechen.

Natürliche Schädlingsbekämpfung – Pflanzen im Garten vor Fraß durch Wühlmäuse schützen

Wer eine Katze oder einen Hund hält, der kann auch Fellbüschel des geliebten Vierbeiners in die Mauselöcher stecken. Die Tiere bekommen es dann möglicherweise mit der Angst zu tun und flüchten, da sie einen natürlichen Feind wittern.

Wer weder auf Duftstoffe noch auf Gift zur Schädlingsbekämpfung setzen will, der kann auch einen anderen Weg einschlagen und seine Pflanzen vor Kahlfraß schützen. Dies gelingt am besten, indem man im Garten für Ablenkung sorgt, damit die Wühlmäuse gar nicht erst auf die Idee kommen, über das Gemüse herzufallen. Der NABU empfiehlt das Anpflanzen vieler Wildkräuter, damit sich die Mäuse daran ausreichend satt fressen können.

Barriere zu Wurzeln schaffen, damit die Mäuse nicht herankommen

Eine weitere Möglichkeit ist es, den Mäusen den Weg zu Wurzeln und Knollen zu versperren. Dafür sollte man Drahtkörbe oder Pflanzgitter unter der Erde verlegen, durch die die Tiere nicht hindurch kommen. Das geht besonders gut in Hochbeeten, die aus vielerlei Gründen praktisch für Hobbygärtner sind. Schnecken sind Schädlinge, mit denen man es auch im Hochbeet zu tun hat, doch es gibt ebenfalls diverse umweltfreundliche Maßnahmen, um Schnecken zu vertreiben.