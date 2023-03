Spezi-Fan wird bei diesem Kaufland-Anblick stinksauer: „Ihr wollt wohl eure Kunden loswerden“

Von: Armin T. Linder

Teilen

Ein Spezi-Fan kam voller Erwartungen in eine Filiale von Kaufland. Was er sah, schmeckte ihm gar nicht - und sorgte für eine öffentliche Beschwerde.

Würselen - Cola-Mix-Getränke sind für zahlreiche Menschen ein emotionales Thema - das kennen wohl viele aus dem Freundeskreis. tz.de hat sogar einst zwei Blindtests veröffentlicht: Einmal traten 21 Sorten gegeneinander an, wobei ein Favorit ziemlich abrauschte. In einem zweiten Anlauf mit gleich 29 Marken schmeckte den Testern eine Sorte sogar besser als das häufig hochgelobte Paulaner-Spezi.

Kaufland-Kunde fährt für Spezi extra in Filiale - und wird bitter enttäuscht

Ein Kaufland-Kunde namens Sven aus Würselen (NRW) hält es offenbar auch mit dem Paulaner-Getränk - doch sein Einkaufstrip wurde für ihn zum Fiasko. Darüber beschwert er sich über die offizielle Facebook-Seite von Kaufland. „Euer Ernst?“, schimpft er. Und das passende Foto vom Cola-Mix-Regal zeigt, was er meint: Dort gibt es in rauen Mengen die Getränke von Marken wie Riegele, Sinalco und Schwip Schwap zu erstehen. Dazwischen allerdings steht ein einziger kümmerlicher Kasten mit Paulaner-Spezi, der nur noch zwei Flaschen enthält. Dabei hatte Kaufland die Marke wohl im Angebot.

Dieser Anblick schmeckte dem Kaufland-Kunden gar nicht. © Facebook

„Ihr habt Spezikisten im Angebot und im Laden stand heute um 8 Uhr nur diese eine fast leere Kiste?“, ärgert sich der Kaufland-Kunde. „Ihr wollt wohl eure Kunden loswerden, denn so was ist nicht zum ersten Mal vorgekommen.“ Hält Kaufland zu geringe Mengen von Angebots-Artikeln vor? Das war schon in der Vergangenheit immer mal wieder Anlass für Beschwerden in den sozialen Medien. Oder auch Schilder der anderen Art in einer Kaufland-Filiale.

Kaufland äußert sein Bedauern und bittet enttäuschten Spezi-Fan um Nachricht

Das Social-Media-Team von Kaufland meldet sich prompt zu Wort und zeigt sich zerknirscht. „Es tut uns leid, dass hier nur eine Kiste des Angebots stand. Kannst du uns deine E-Mail-Adresse und wichtig in diesem Fall die Filiale per Direktnachricht schicken? Wir würden dein Feedback gerne an unsere Kollegen vom Kundenmanagement weiterleiten.“

Kaufland-Diskussion wird bei Facebook sehr aufgeheizt

Andere Nutzer verstehen die Aufregung nicht so ganz. „Luxusprobleme. Das ist das Leid der Deutschen in Wort und Schrift“, schreibt eine Userin und fasst sich per Emoji an den Kopf. Eine andere wird förmlich wütend: „Ihr seid alle so was von verwöhnt!! Herr Gott links und rechts gibt es noch andere ‚Spezi‘-Varianten! Immer dieses Gejaule, weil ein Artikel nicht vorrätig ist. Man kann ja nicht auf was anderes ausweichen … NEIN genau das muss es sein! Es gibt Menschen auf dieser Welt, die haben kaum was zu trinken oder zu essen! Das sind wirkliche Probleme und nicht eurer dummes Gejammere!“

Ein anderer versteht den Spezi-Fan hingegen besser und meint: „Nix Neues bei Kaufland wenn Angebote sind“ - auch der bekommt eine deutliche Antwort der anderen Userin, die mit Unverständnis auf die ganzen Beschwerden reagiert und auf die wirklich großen Probleme in dieser Welt verweist. Natürlich ist es am Ende verständlich, wenn der Spezi-Fan extra für ein Schnäppchen zu Kaufland gefahren ist und nicht erbaut ist, wenn es den für einen Großeinkauf vorgesehenen Artikel nicht gibt. Eine derart aufgeheizte Diskussion hat das Ärgernis aber wohl doch nicht verdient. Ach, eines wäre noch zu klären: Heißt es nun der, die oder das Spezi? (lin)