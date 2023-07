Nerviges Problem kennt wohl jeder: So platzen Würstchen im Wasser nicht auf

Von: Robin Dittrich

Das Platzen von Würstchen kann beim Kochen mit einfachen Mitteln und Tricks verhindert werden. © Shotshop/Imago (Symbolbild)

Würstchen platzen beim Kochen häufig auf. Einigen dürfte bereits aufgefallen sein, dass das immer längs passiert – doch wieso?

Kassel – Müssen Würstchen ins kalte Wasser gelegt werden, damit sie nicht platzen? Dieser Mythos besteht auch heute in vielen Haushalten. Doch wie wird das Platzen von Würstchen wirklich verhindert?

Wie kann das Platzen von Würstchen in heißem Wasser verhindert werden?

Ob kalt oder warm: Für viele Menschen gehören Würstchen zu einigen Gerichten einfach dazu. Zu den beliebtesten Weihnachtsessen der Deutschen zählt noch immer der Kartoffelsalat mit Würstchen. Bei der vermeintlich simplen Zubereitung können sich jedoch Fehler einschleichen, durch die die Würstchen platzen. Beim Erwärmen der Würstchen spielt es beispielsweise keine Rolle, ob diese in kaltes oder bereits warmes Wasser gelegt werden.

So verhindern Sie, dass Würstchen beim Erwärmen aufplatzen:

Wasser zum Kochen bringen

Etwas Salz hinzufügen

Herd ausstellen

Würstchen ins Wasser legen, wenn es nicht mehr kocht

Nach zehn Minuten sind die Würstchen fertig

Verhindert werden sollte, dass die Würstchen in kochendes Wasser gelegt werden. Wer seine Würstchen kocht, sorgt fast immer dafür, dass diese aufplatzen. Doch das kann ganz einfach verhindert werden: Das Wasser zum Kochen bringen, danach den Herd abstellen und die Würstchen ins Wasser legen – jedoch erst, wenn es nicht mehr kocht. Nach knapp zehn Minuten sind die Würstchen fertig – warm, aber nicht aufgeplatzt.

Wieso platzen Würstchen beim Kochen immer längs auf?

Wollen Köche beim Würstchen-Erhitzen auf Nummer sicher gehen, kann Salz in das kochende Wasser gegeben werden. Das Salz verhindert, dass die Würstchen aufplatzen können. Dafür sorgt die osmotische Membran der Wurstpelle: Diese kann von Wassermolekülen durchdrungen werden, wodurch sie aufplatzt, Salzmoleküle können sie hingegen nicht durchdringen. Mit dem Salz sollte bloß nicht übertrieben werden, das könnte die Wurst ungenießbar machen.

Wieso Würstchen beim Kochen und Grillen immer längs aufplatzen, hat einen Grund. Beim Erhitzen der Wurst dehnt sich das Innere aus, drückt also von innen gegen die Haut. Die Kräfte von innen wirken in Quer- und Längsrichtung. Die Kräfte in Querrichtung sind allerdings doppelt so stark wie die in Längsrichtung. „Diese Kraft wirkt somit zuerst und bringt die Pelle zum Platzen, von dort setzt sich der Riss wie eine Laufmasche fort“, sagte Chemielehrerin Alexandra Moser im SWR.