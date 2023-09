Supermarkt-Kunde veröffentlicht Foto von Rewe-Zettel: „Leider gibt es auch Arschl***** auf dieser Welt“

Von: Josefin Schröder

Teilen

Ein leeres Jägermeister-Regal und ein emotionaler Aushang in einer Rewe-Filiale gibt Reddit-Nutzern Rätsel auf. Waren Diebe am Werk?

München – „Letztens im Rewe entdeckt“ steht über dem Foto des Reddit-Nutzers. Es zeigt ein leeres Getränkeregal, an dem ein laminierter Zettel hängt. Adressiert an die Kunden, findet das Rewe-Team deutliche Worte. Normalerweise geraten Supermarktketten und Discounter ins Visier der Kunden. So beschwerte sich eine Frau beschwerte neulich enttäuscht bei Kaufland über eine lieblose Schultüte für Erstklässler. Was genau hinter der Botschaft der Rewe-Mitarbeiter steckt, darüber sind sich die Reddit-Nutzer nicht einig.

Das Rewe-Team fackelt nicht lange. „Liebe Kunden, leider gibt es auch Arschlöcher auf dieser Welt“, beginnt der Text auf dem Schild. So weit, so gut. Diese Arschlöcher seien allerdings der Grund, weshalb die Jägermeister Produktpalette in dem besagten Supermarkt umziehen musste. Die Produkte mit dem prachtvollen Hirsch sei ab sofort in den Vitrinen zu finden, informiert das Rewe-Team. Wo sich der Markt befindet, geht aus dem Beitrag nicht hervor.

Rewe-Supermarkt richtet sich mit emotionaler Botschaft an Kunden

In vielen Supermarktketten ist es üblich, alkoholische Getränke in einem abgeschlossenen Schrank unterzubringen. Kunden müssen sich dann zunächst an der Kasse melden und sich eventuell ausweisen. Anschließend schließt ein Mitarbeiter den Schrank auf und stellt das gewünschte Produkt bereit.

Dieser Aushang in einem Rewe-Markt sorgt bei Reddit-Nutzern für Rätselraten. © Screenshot/Collage

Der Post wurde in der Reddit-Gruppe mit dem Namen „Aber bitte laminiert“ veröffentlicht. Sie wird als „ein Ort für lustige Zettel, Briefe und schriftliche Interaktion im Alltag“ beschrieben. Ein Nutzer reagiert prompt auf den Beitrag und fragt nach der Geschichte zu dem Schild. Was hat die Rewe-Mitarbeiter dazu bewegt diesen Hinweis aufzuhängen? Was ist zuvor passiert? Waren Jägermeister-Diebe am Werk?

Dass jemand Jägermeister klaut, kann sich ein Reddit-Nutzer überhaupt nicht vorstellen: „Wer klaut denn Jägermeister? Das Zeugs würde ich noch nicht mal meinem ärgsten Feind zumuten.“

Ein einfacher Ladendiebstahl bei Rewe würde wohl kaum eine solch emotionale Reaktion auslösen, spekuliert ein Reddit-Nutzer unter dem Beitrag. Seine Theorie geht eher in Richtung Vandalismus. „Irgendwer hat den Jägermeister um sich geworfen und dafür gesorgt, dass der Raum mit Gestank, klebenden Fußboden und Glasbruch aufgewertet wird, sehr zum Leidwesen der Person, die das Schild verfasst hat“, kommentiert er.

Das sei ein guter Ansatz, stimmt ihm ein anderer Nutzer zu und geht noch einen Schritt weiter: „Jägermeister, besonders die kleineren Flaschen haben vergleichsweise dickes Glas. Wenn also beim ‚um sich werfen‘ auch gezielt auf Menschen geworfen wurde...“ Seinen Gedanken führt er nicht aus.

Die Wortwahl auf dem Zettel gibt einem anderen Nutzer eine Vorlage. Er greift allerdings einen ganz anderen Gedanken auf: „Flachmänner von dem Zeug in der Quengelzone an der Kasse zwischen den Süßigkeiten zu platzieren, das ist der wahre Arschlochmove.“ Ein anderer Kommentator gibt an, vom Ladenpersonal, bitte nicht geduzt zu werden.

Für unterschiedliche Meinungen sorgte auch eine ungewöhnliche kulinarische Kreation, die ein Reddit-Nutzer im Urlaub in Italien entdeckte. Das Gericht polarisierte im Netz.

Rewe-Supermarkt: Jägermeister-Flaschen im Alkohol-Schrank untergebracht

Ein anderer Aspekt wirft weitere Fragen auf. Zwei Reddit-Nutzer wundern sich über die freigewordene Fläche. Das halbe Regal sei leer gewesen, gibt der Verfasser des Posts an. Ist die Produktpalette von Jägermeister in den letzten Jahren so stark gewachsen, fragen sie sich. Sie hätten selten so eine Menge Jägermeister in einem Rewe-Sortiment gesehen.

Schaut man in den Online-Shop von der Supermarktkette, reicht die Jägermeister-Produktauswahl von 0,75-Liter-Flaschen bis zu 3-Liter-Flaschen. Hinzukommen Geschenk-Sets (Jägermeister plus Flachmann), kleine Mini-Flaschen des Kräuterlikörs und eine Dosierpumpe. Die Verfügbarkeit ist jedoch von Markt zu Markt unterschiedlich.

Über den wahren Grund warum ausgerechnet der Kräuterlikör in diesem Rewe umziehen musste und was genau die Mitarbeiter so verärgert hat, lässt sich nur spekulieren. Vor einem ganz anderen Problem stand ein Kaufland-Kunde. Alles, was er wollte, war barfuß einkaufen zu gehen. Für den Einkaufsbummel ohne Schuhe sollte er Hausverbot auf Lebenszeit bekommen. (Josefin Schröder)