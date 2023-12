Empfänger ist entsetzt und teilt Video: Amazon-Fahrerin pinkelt Kunden in den Vorgarten

Von: Robin Dittrich

Viele Menschen haben zur Sicherheit eine Videokamera vor ihrem Haus angebracht. Was darauf teilweise zu sehen ist, verwundert nicht nur sie selbst.

München – Oftmals suchen sich Paketboten von DHL, Amazon und Co. kuriose Ablageorte für Pakete. Diese werden in der Folge von ihren Empfängern auf X (ehemals Twitter) oder Instagram geteilt. Dass eine Paketbotin den Garten eines Empfängers als Toilette benutzt, ist aber doch eher ungewöhnlich.

Amazon-Paketbotin benutzt Vorgarten eines Empfängers als Toilette

Zugetragen hat sich die unglaubliche Aktion einer Amazon-Paketbotin in Großbritannien. Der betroffene Empfänger postete ein Video des Vorfalls auf X. Dort ist zu sehen, wie die Paketbotin langsam auf das Grundstück zuläuft und sich dabei scheinbar nervös umschaut. Bei ihrem ersten Gang hatte sie zunächst komischerweise kein Paket dabei. Dann folgte die unfassbare Aktion: Sie zog sich direkt an der Hauswand die Hose herunter und urinierte in den Vorgarten.

Nach wenigen Sekunden war die Aktion der Paketbotin beendet, als das Lieferfahrzeug auf der anderen Straßenseite anhielt. Der Fahrer hatte sie offenbar abgesetzt und dann wieder eingesammelt. Wie der X-Nutzer angab, „ist sie zurück zum Van gegangen und hat ohne ihre Hände zu waschen mein Paket an mich zugestellt.“ Auch davon teilte der X-User ein Video und stellte dabei fest, dass „sie dabei sehr zufrieden aussieht.“ Viele Paketboten suchen sich statt der Haustür kuriose Ablageorte für ihre Pakete.

X-User solidarisieren sich mit der urinierenden Paketbotin

Auf X fand der Paket-Empfänger überraschend nur wenig Anklang, mit seiner unglaublichen Geschichte und dem passenden Beweisvideo dazu. „So unprofessionell das auch ist, das ist wahrscheinlich ein sehr peinlicher Moment im Leben dieser Person und du hast ihn einfach mit dem ganzen Internet geteilt. Du hättest die Sache auch privat und sensibel handhaben können“, beschwerte sich ein Nutzer über das Vorgehen des Paket-Empfängers.

Auch ein Großteil der anderen Nutzer waren eher auf der Seite der Paketbotin: „Um ehrlich zu sein, ist es nicht mal ihre Schuld. Sie bekommen einfach nicht mal die Zeit für eine kurze Pause, weil sie dann um ihren Job fürchten müssten“, kommentierte ein Nutzer. Andere, die ebenfalls Paketboten sind oder waren, berichteten von ähnlichen Geschichten: „Ich habe ein paar Jahre bei DPD gearbeitet. Da musstest du dein kleines Geschäft immer in Flaschen machen, weil du keine Zeit hattest.“