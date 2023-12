Lidl-Kunde klagt an: „Muss erst die letzte Scheibe Salami essen, um versteckte Info zu sehen“

Immer mehr Hersteller mogeln bei Verpackungen von Lebensmitteln und Haushalts-Waren. Einige verstecken ihre Mogelpackungen offenbar besonders gut.

München – Viele Lebensmittel sind in Supermärkten und Discountern deutlich teurer geworden. Das führt bei den Kunden natürlich zu Unmut – und zum Griff zu günstigeren Alternativen. Dessen sind sich auch die Hersteller bewusst und versuchen, die Preise möglichst konstant zu halten. Teils jedoch mit Methoden, die den Verbraucher letztendlich mehr kosten: Mithilfe von sogenannten Mogelpackungen sollen Preiserhöhungen kaschiert werden. Das zu erkennen, ist gar nicht so einfach. Ein Lidl-Kunde fand einen Hinweis darauf erst auf dem Boden seiner leeren Salami-Packung.

„Wieder ein perfektes Beispiel für Shrinkflation?“ – Lidl-Kunde prangert Salami an

Haben Supermarkt-Kunden keinen Vergleichswert von einer alten Verpackung, erkennen sie die Verringerung des Inhalts oftmals nicht. Laut einer Umfrage befürworten daher viele Verbraucher, dass Hersteller geänderte Inhaltsmengen kennzeichnen müssen, wie hna.de berichtet. Die versteckte Preiserhöhung durch weniger Inhalt bei gleichbleibendem oder sogar steigendem Preis wird auch als Shrinkflation bezeichnet.

Ein Lidl-Kunde postete jetzt ein Foto auf X (ehemals Twitter) und gab an, dass der Hersteller seiner Salami-Packung besonders dreist gehandelt hatte.

Auf seinem geteilten Foto ist eine leere Salami-Packung zu sehen. Nachdem der Lidl-Kunde die letzte Scheibe gegessen hatte, konnte er einen Aufdruck des Herstellers erkennen. „Das Gewicht dieser Verpackung wurde um 29% reduziert“, hieß es dort. „Auch so geil, wie man erst die letzte Scheibe Salami essen muss, um diese versteckte Info zu sehen!“ Der Lidl-Kunde fragte andere X-User dann „Wieder ein perfektes Beispiel für Shrinkflation?“

Handelt es sich bei der Lidl-Salami wirklich um Shrinkflation?

In den Kommentaren auf X waren sich die User uneins darüber, ob es sich bei der Salami-Packung wirklich um eine Mogelpackung handelt. „Der Inhalt hat aber das gleiche Gewicht. Die wollen doch nur zeigen, dass sie Abfall sparen oder? Zumindest verstehe ich das so“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer antwortete: „Dachte ich auch zuerst, aber warum sollten sie es dann so verstecken, statt es offensichtlich auf die Packung zu schreiben?“

Doch auch andere User waren sich sicher, dass bei der Verkleinerung lediglich auf die Verpackungsgröße angespielt wurde: „Da steht doch eindeutig, dass es sich um die Verpackung und nicht den Inhalt handelt.“ Einige gaben an, dass „sie sicherlich nicht damit angeben, dass sie den Inhalt um 29% reduziert haben.“ Am Ende der Diskussion war sich der Lidl-Kunde nicht mehr so sicher, ob er „paranoid“ werde und die User in den Kommentaren recht hätten. Bei einem weiteren Lidl-Produkt handelt es sich hingegen definitiv um eine Mogelpackung.