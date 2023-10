Asia-Restaurant in Niedersachsen: Wer hier nicht aufisst, muss 10 Euro Strafe zahlen

Wer in einem Asia-Restaurant in Ostfriesland seinen Teller nicht leerisst, muss mit einem Bußgeld von 10 Euro rechnen. Der Wirt will Lebensmittelverschwendung vorbeugen.

Rhauderfehn –„Iss auf, dann gibt es morgen gutes Wetter!“ Ein Satz, den wohl jeder schon einmal gehört hat. Doch diese alte Redensart hat sich offensichtlich noch nicht bis nach Ostfriesland in Niedersachsen rumgesprochen. Denn dort musste jetzt ein Asia-Restaurant im Landkreis Leer eine Art „Bußgeld“ einführen, um so der Lebensmittelverschwendung in dem Restaurant vorzubeugen, berichtet der Norddeutsche Rundfunk.

Konkret handelt es sich um das Asia-Restaurant „Fang“ in der 20.000 Einwohner-Gemeinde Rhauderfehn. Wer hier den Teller nicht leerisst, der muss mit einer Strafe von 10 Euro rechnen, heißt es in dem Bericht. Doch warum gibt es dieses Bußgeld?

Asia-Restaurant in Nordfriesland: Ist der Teller am Ende nicht leer, geht‘s den Gästen ans Portemonnaie

Restaurantleiter Zi Ye ist sauer und sagt: „Ich möchte das nicht mehr.“ Gemeint ist damit die Lebensmittelverschwendung, die in seinem Asia-Restaurant in Rhauderfehn mit 200 Sitzplätzen teilweise groteske Züge trägt. Ein Problem, mit dem viele Restaurants zu kämpfen haben, die ein sogenanntes „All you can eat“-Buffet anbieten. Bei diesen Buffets dürfen Gäste so oft ihre Teller mit Essen beladen, wie sie wollen – auch wenn sie es nicht schaffen, alles aufzuessen. Letzteres ist nämlich häufiger der Fall, wie aus dem NDR-Bericht hervorgeht.

Die Konsequenz davon, wenn Gäste sich den Teller am Buffet voller schaufeln, als sie hinterher schaffen zu essen: Der Wirt muss das Essen wegwerfen. Diese Lebensmittelverschwendung geht Zi Ye gegen den Strich und deshalb droht jedem Gast in seinem Restaurant, der seinen Teller nicht leerisst, ein Bußgeld in Höhe von 10 Euro. Zum Vergleich: Aufgrund des Verhaltens der Gäste, müssen Zi Ye und sein Team jeden Monat Essen im Wert zwischen 2000 und 3000 Euro wegwerfen. In Zeiten von Energiekrise und hoher Inflation eigentlich ein absolutes „No-Go“.

Niedersachsen: Asia-Restaurant erhebt Bußgeld – „Lieber häufiger auftun, anstatt wegzuschmeißen“

Bereits im vergangenen Sommer hatte Zi Ye das Problem auf Facebook thematisiert, allerdings damals noch ohne ein Bußgeld anzudrohen. In einem Post aus dem vergangenen August heißt es: „Sehr geehrte Gäste, wir weisen freundlich darauf hin, dass kein Essen verschwendet werden soll. Lieber häufiger auftun, anstatt wegzuschmeißen.“ Was sofort logisch erscheint, scheint aber eben nicht allen Gästen des Restaurants einzuleuchten.

Damit dies in Zukunft besser wird, hat Zi Ye Aufkleber drucken lassen und sie an jedem Tisch aufgeklebt. Durch den Aufkleber werden die Gäste darauf hingewiesen, dass sie lieber öfter ans Buffet gehen sollen, anstatt die Teller mit Speisen zu beladen, die hinterher nicht aufgegessen werden. Auch ein Schild am Restaurant-Eingang weist die Gäste auf das drohende Bußgeld in Höhe von 10 Euro hin.

Strafe für nicht leergegessenen Teller im Asia-Restaurant in Niedersachsen nicht gezahlt – Hausverbot!

Dabei geht es Zi Ye nicht ums Geld, wie er dem NDR versicherte. „Wir wollen keine 10 Euro haben“, wird er zitiert. Viel mehr will der Asiate damit ein Signal an seine Gäste senden, um somit der Lebensmittelverschwendung vorzubeugen. Dass es eine richtige Strafe für einen nicht leergegessen Teller gibt, musste eine Gruppe von Gästen bereits am eigenen Leib erfahren.

Weil sich eine Frau weigerte, überhaupt von ihrem Teller zu probieren, den sie sich vorher vollgeladen hatte, wollte der Wirt die 10 Euro Strafgeld kassieren. Als die Dame sich weigerte zu bezahlen, erhielt der komplette Tisch Hausverbot durch den Gastgeber. Wie es in dem Bericht des NDR heißt, soll allein dieser Tisch einen Müllberg von etwa 50 Litern hinterlassen haben. Das alles hätte sich verhindern lassen. Denn, wenn ein Gast zumindest von seinem Teller probiert, erlässt Zi Ye das Bußgeld und verhängt auch kein Hausverbot.