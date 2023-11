Konto gepfändet wegen ausstehender Rundfunkgebühren – „für mich als Rentner existenzbedrohend“

Von: Robin Dittrich

Teilen

Aufgrund nur 733 Euro Gebühren wurde das Konto eines Rentners gepfändet. Problematisch waren nicht gezahlte Rundfunkgebühren – jetzt geht er dagegen vor.

München – Jede Wohnung muss monatlich einen Rundfunkbeitrag von 18,36 Euro zahlen, unabhängig davon, wie viele Personen dort leben. Weil ein Rentner diesen angeblich länger nicht gezahlt hatte, wurde jetzt sein Konto gepfändet.

Konto von Rentner gepfändet – Rundfunkgebühren waren überfällig

Mit dem Rundfunkbeitrag werden die öffentlich-rechtlichen Sender sowie die Landesmedienanstalten finanziert. Im Jahr 2022 kamen Erträge von 8,57 Milliarden Euro durch den Rundfunkbeitrag zusammen. 8,4 Milliarden Euro davon flossen an ARD, ZDF und Deutschlandradio, 162 Millionen gingen an die Landesmedienanstalten. Das Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr liegt insbesondere an der Anpassung des Rundfunkbeitrags im August 2021 auf 18,36 Euro.

Weil ein Rentner aus Duisburg seine Beitragsgebühren nicht gezahlt haben soll, wurde sein Konto gepfändet. © Panama Pictures/Imago (Symbolbild)

Diesen Beitrag angeblich nicht gezahlt haben soll ein Rentner aus Duisburg. Der Beitragsservice, wie die Gebühreneinzugszentrale (GEZ) seit dem 1. Januar 2013 heißt, zog 733,48 Euro vom Konto des Rentners ein – das Konto wurde gepfändet. Gegenüber der Bild gab er an: „Ich war tanken und wollte mit Karte bezahlen, aber die ging plötzlich nicht mehr.“ Verzweifelt sagte er weiter: „Diese Pfändung ist für mich als Rentner existenzbedrohend.“

Rundfunkbeiträge angeblich gezahlt – Konto dennoch gepfändet

Wie der 75-jährige Rentner aus Duisburg anders als der Beitragsservice angibt, hatte er die Gebühren zuverlässig gezahlt. Problematisch ist laut ihm, dass die Mahnungen an seine Frau gingen, obwohl die Eheleute im gleichen Haushalt leben. Der Beitragsservice konterte gegenüber Bild: „Im Falle des Beitragskontos der Familie kam es in der Vergangenheit leider immer wieder zu verspäteten Zahlungen, wodurch sich der entsprechende Rückstand schließlich aufsummiert hat.“

Das Ehepaar will mit einem Anwalt gegen die Pfändung des Kontos sowie die Gebühren von 733,48 Euro vorgehen. Geht es nach dem Beitragsservice, ist die Einziehung dieser Gebühren weiterhin gültig. In der Regel gilt: Wer den Rundfunkbeitrag nicht innerhalb von vier Wochen fristgerecht zahlt, erhält einen Festsetzungsbescheid. Darin wird ein Säumniszuschlag von einem Prozent der Beitragsschuld fällig, mindestens sind es aber acht Euro.