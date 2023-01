Zalando stellt umstrittenen Online-Dienst ein: Modehändler zeigt neue Pläne für Webseite und App

Von: Stella Henrich

Zalando führt Mindestbestellwert ein und streicht das Stilberatungs-Tool aus seinem Online-Shop. Dafür sollen eine neue Webseite und App weiterhin das Einkaufserlebnis für Kunden garantieren.

Berlin ‒ Der Berliner Online-Modehändler Zalando hat im vergangenen Sommer einen Mindestbestellwert von rund 30 Euro eingeführt. Zuvor wurden die Waren kostenlos geliefert, egal in welcher Höhe die Kunden sich Waren nach Hause liefern ließen. Die Neuerung kam gar nicht gut bei den Kunden an.

Kurz darauf war mit dem Stilberatungs-Service Zalon Schluss. Auch das führte zu langen Gesichtern bei Zalando-Shopping-Queens, die sich mich Hilfe eines Fragebogens von Profi-Stylisten passende Outfits zusammenstellen lassen konnten. Das Angebot solle zu einem späteren Zeitpunkt aber wieder anrollen, unter dem Namen „Personal Shopping auf Zalando Plus“, berichtete das Online-Portal Stylebook.

Zalando führt Mindestbestellwert ein Der Standardversand ist laut Online-Händler Zalando kostenfrei, solange Kunden den Mindestbestellwert von 29,90 Euro erreichen. Ansonsten beträgt die Standardliefergebühr 4,90 Euro, heißt es auch der Internetseite des Unternehmens. Eine Premium-Lieferung kostet eine Gebühr von 5,90 Euro. Der Kunde erhält die Lieferung dann innerhalb von 1 bis 2 Tagen. Rücksendungen sind bislang noch kostenlos - zumindest innerhalb von 100 Tagen, schreibt Zalando auf seiner Webseite.

Zalando streicht beliebten Styling-Service: Hohe Retourenquote macht den Online-Modehändlern zu schaffen

Auch Modehändler wie Zara und Uniqlo haben inzwischen einen Mindestbestellwert für kostenlose Lieferungen eingeführt. Als Grund führen die Händler die hohe Retourenquote an. Die Verbraucher schicken fast jedes zweite Paket zurück. Nach Angaben des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel wird sogar branchenweit über die Einführung einer Rücksendegebühr nachgedacht, dass die Preise für Transport und Verpackung für die Händler so hoch sind. Modekette Zara verlangt sogar inzwischen 1,95 Euro pro Paket, Uniqlo sogar 2,95 Euro für jede Retoure.

Zalando hübscht App und Webseite auf

Angesichts solch einschneidenden Entwicklungen in der Modewelt der Händler will Zalando die eigenen Kunden weiterhin bei der Stange halten. Das Unternehmen kündigt jetzt auf seiner Webseite an, das Erscheinungsbild von Internetseite und App zu überarbeiten und unter der Marke „Zalando Lounge“ zu starten. Helle und fröhliche Farben zögen sich durch App und Website, heißt es da. Die „Lounge by Zalando“ böte täglich um 7 Uhr morgens eine Auswahl an neuen Aktionen mit Mode- und Lifestyle-Produkten angesagter Marken zu reduzierten Preisen.

Zalando streicht beliebten Styling-Service: Berliner kämpfen mit Umsatz- und Gewinnrückgängen und sparen beim Marketing

Kritiker des börsennotierten Unternehmens halten die optische Erfrischungskurs für Webseite und App für einen vordergründigen Versuch, das Image des Online-Händlers aufzupolieren. Denn auch die Berliner haben mit Gewinn- und Umsatzrückgängen zu kämpfen. Zalando begegnet dieser Entwicklung mit dem Umbau des Sortiments und spart an den Kosten, berichtete die Süddeutsche Zeitung. Die Marketingausgaben wurden bereits gekappt und die Investitionen in den Ausbau der Logistik gesenkt. Auch der Mindestbestellwert sei eine Maßnahme, um wieder aus der Defensive zu kommen, so die SZ.

Zalando-Geschäftsführer Robert Gentz sieht sein Unternehmen jedenfalls gut gerüstet und in einer hervorragenden Ausgangsposition, um bis 2025 ein Warenvolumen von mehr als 30 Milliarden Euro zu erreichen. Merkur.de berichtete.