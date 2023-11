„Genial“: Gehhilfe wird zum Partyrollator – und kostet stolzen Preis

Von: Marcus Giebel

Hat schon einen 30. Geburtstag hinter sich: Dieser Partyrollator sucht einen neuen Besitzer. © Screenshot Reddit/@Argenflo2006

Auf kleinanzeigen.de werden einige kuriose Produkte angeboten. Ganz vorne dabei ist der Partyrollator, der bei einem 30. Geburtstag zum heimlichen Helden wurde.

München – Was hat vier Räder, ordentlich was im Tank und blinkt nicht nur beim Abbiegen in verschiedenen Farben? Richtig, ein Partyrollator. Die gepimpte Gehhilfe, um die sich hier alles dreht, hat zumindest vorerst ihre Schuldigkeit getan. Und sucht nun ein neues Zuhause. Via Kleinanzeigen (ehemals eBay Kleinanzeigen) wird das Unikat angeboten, das im baden-württembergischen Mittelbiberach auf Abholung wartet.

Partyrollator bei Kleinanzeigen: Verkäuferin feierte damit 30. Geburtstag

Die Besitzerin, die augenscheinlich ihren 30. Geburtstag mit dem Partyrollator beging, erhofft sich 150 Euro als Gegenleistung. Sie zeigt sich aber verhandlungsbereit. Auf dem Foto hat das gute Stück neben Lichtschläuchen, Pappbechern und Softdrinks auch allerhand Alkoholika geladen. Die sollen aber nicht zwingend einen neuen Besitzer finden.

„Biete hier meinen Partyrollator ohne alkoholische Getränke an“, schreibt die private Verkäuferin. Immerhin: „Zusätzlich können nach Bedarf die Dosierpumpen mitgegeben werden.“ Das Produkt sei „in einem sehr guten Zustand“, verfüge über Luftreifen und könne auch als „Alltagsrollator verwendet werden“. Aber mal ehrlich: Ist er dafür nicht viel zu schade?

Reddit-User feiern Partyrollator: „Mit dem bist du der Held auf dem nächsten Dorffest“

Eine kleine Berühmtheit ist der Partyrollator bereits. Denn auch ein Reddit-User entdeckte das Angebot und verbreitete die Fotos auf dem mehr als 340.000 User zählenden Kanal „Was letzte Preis?“.

Ein User kommentiert darunter: „Ich find‘s genial.“ Dazu folgt die berechtigte Frage: „Was macht man mit den Dingern, wenn Oma nach dem Selbsttätiglaufen auch noch das Existieren aufgegeben hat?“ Darauf reagierte ein anderer User, der sich ebenfalls als Partyrollator-Fan outet: „Finds auch gut. Mit dem bist du der Held auf dem nächsten Dorffest.“

Auch dieser User ist hin und weg: „Das Wort Partyrollator ist schon klasse, aber dann die Bilder dazu, top.“ Wobei die so gepriesene Konstruktion zwar einzigartig ist, bei Kleinanzeigen aber diverse weitere Partyrollatoren zum Kauf bereitstehen. Fast alle verfügen über Zapfsäulen, damit niemand verdursten muss, manche können ebenfalls leuchten und sind damit auch im Dunkeln ein Hingucker.

Partyrollator im Angebot: Grillator hat mehr als nur einen Grill an Bord

Ein bisschen aus der Reihe fällt da nur ein Exemplar, das auch auf den Namen Grillator hört. Und tatsächlich findet sich in dessen Zentrum ein Rostgrill. Dazu besitzt es einen Scheinwerfer und eine Hupe, deren Ton der Verkäufer mit „sehr hell und sehr laut“ umschreibt.

All diese Partyrollatoren haben sehr wahrscheinlich noch eine große Karriere vor sich. Und der Besitzer die Aufmerksamkeit seiner Mitmenschen sicher. Oder wie es einer der Verkäufer ausdrückt: „Fährst du dieses Unikat, will jeder dein Freund sein.“

All diese Partyrollatoren haben sehr wahrscheinlich noch eine große Karriere vor sich. Und der Besitzer die Aufmerksamkeit seiner Mitmenschen sicher. Oder wie es einer der Verkäufer ausdrückt: „Fährst du dieses Unikat, will jeder dein Freund sein."