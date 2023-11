ZDF deckt Betrüger auf: Experte über Reinigungsdienst empört

Von: Sandra Sporer

Teilen

Flecken auf dem Teppich sind manchmal hartnäckig. Ein Fachmann verspricht, Abhilfe zu schaffen. Im Test des WDR hielt jedoch nur ein Betrieb dieses Versprechen.

Kassel – Einen kurzen Moment nicht aufgepasst und schon ist es passiert: auf dem schönen Teppich ist ein Fleck. Wer sich die Reinigung nicht selbst zutraut, kann einen Fachbetrieb mit der Reinigung beauftragen. Das kostet zwar oftmals einiges, aber anschließend sind die Flecken weg und der Teppich wieder wie neu – sollte man meinen.

Im Test des ZDF-Magazins Wiso bestätigte sich das leider nicht. Zwei von drei getesteten Unternehmen fielen durch. Einer der engagierten Gebäudereiniger beschädigte den Teppich sogar irreparabel. Das ZDF-Format deckt immer wieder Betrugsmaschen oder auch die Tricks verschiedener Branchen auf – etwa die Zucker-Tricks der Lebensmittelindustrie.

ZDF testet Teppich-Reinigungsdienste – mit ernüchterndem Ergebnis

Aber von vorn. Unter der Anleitung von Gebäudereiniger-Meister Oliver Majowski bringen die beiden Lockvögel realistische Flecken auf den Teppich. Diese sollen restlos entfernt werden. Zusätzliche Hürde ist, dass den Betrieben nicht verraten wird, wodurch die Flecken verursacht wurden.

Der erste Betrieb leistet sich gleich zwei faux pas. Zum einen reinigt er den Teppich nicht mit einem Staubsauger vor und zum anderen nutzt er ein tensidhaltiges Shampoo zur Reinigung. „Man reinigt heutzutage nicht mehr tensidhaltig“, erklärt Majowski. Grund dafür ist, dass Tenside Schmutz anziehen. Der Teppich wird somit schneller wieder schmutzig. Auch der aufgerufene Preis ist happig – 240 Euro für eine halbe Stunde Arbeit. Die Flecken sind jedoch nicht restlos entfernt.

Nur ein Teppich-Reinigungsdienst konnte im ZDF-Test überzeugen. © Andrey Popov/Imago

Deutlich besser ist der zweite Betrieb. Hier wird vorgereinigt und auch sonst sehr gründlich und professionell gearbeitet. Positiv sind für Majowski auch die Schuhüberzieher, die die Reiniger tragen. Das zeige „Respekt vor dem Eigentum des Kunden“. Am Ende sind die Flecken restlos entfernt. Kostenpunkt: 250 Euro.

Teuerster Betrieb im ZDF-Test ist der schlechteste: Reinigungsdienst zerstört den zu reinigenden Teppich

Zum Totalausfall kommt es dann beim dritten Testkandidaten. Der Mann leistet sich einen Schnitzer nach dem anderen. So versprüht er ungefragt ein zunächst nicht näher identifiziertes Produkt. Auf Nachfrage der Lockvögel erklärt er, dass es sich um Teppichshampoo handelt.

Die Frage, ob das eventuell schädlich für die Katze ist, verneint er. Gebäudereiniger-Meister Majowski weiß jedoch: „Das ist nicht richtig, weil Teppichshampoo ist ein Gefahrstoff und auch reizend für die Katze“. Generell will der Mann keine näheren Auskünfte darüber geben, woraus das Shampoo besteht und beruft sich darauf, dass es sich um ein Betriebsgeheimnis handele. Aber „natürlich hat der Kunde auch ein Recht zu wissen, was auf dem Teppich versprüht wird“, klärt Majowski auf.

Richtig putzen: Zehn Tipps für eine gesundheitsfreundliche Putz-Routine Fotostrecke ansehen

Als einem der Lockvögel auffällt, dass der Teppich an den bereits gereinigten Stellen plötzlich sehr fusselig ist, besteht der Mann darauf, das sei normal. Tatsächlich nutzt er jedoch ein falsches Gerät, das Fasern aus dem Teppich reißt – also bleibende Schäden verursacht. Majowski schreitet ein, doch auf seinen Fehler hingewiesen reagiert der Mann patzig. Er ist uneinsichtig und verlangt 360 Euro für seine Arbeit. Durch eine Beschwerde eskaliert die Situation: „Nach mehreren Anrufen heißt es plötzlich ‚Wir kennen Sie nicht. Wir haben nie für Sie gearbeitet‘“, so im Beitrag.

Betrüger bei Reinigungsdiensten: Zum Schutz doch besser selbst Hand anlegen?

Majowskis Gesamtfazit fällt dementsprechend schlecht aus: „Ich bin total erschrocken über die Leistungen, die hier abgeliefert wurden. Die Firmen suggerieren, Fachfirmen zu sein. Davon war nicht viel zu sehen.“ Eventuell ist es also doch besser, bei Flecken selbst Hand anzulegen. Wenn man dabei ein paar Dinge beachtet, ist das oft gar nicht so schwer:

Fleck am besten direkt nach dem Entstehen wieder entfernen. Ausnahme sind Schlamm und Schmutz. Diese sollte man gut trocknen lassen, dann kann man sie meist einfach problemlos wegsaugen. Nicht reiben oder am Fleck rubbeln. So vergrößert er sich nur. Stattdessen besser tupfende Bewegungen machen und von außen nach innen arbeiten. Ausreichend Zeit für die Reinigung einplanen, denn die Mittel müssen einwirken und der Teppich anschließend trocknen. Quelle: myHomebook

Für die Reinigung müssen übrigens nicht unbedingt Teppichschaum & Co. zum Einsatz kommen. Auch bewährte Hausmittel können den Teppich wieder in altem Glanz erstrahlen lassen. Ein Hausmittel, das sich vielseitig zum Reinigen einsetzen lässt, ist Essig – auf drei Oberflächen sollte er allerdings nie zum Einsatz kommen. (sp)