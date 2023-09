„Hier gilt die StVO“: Bedeutung des Schildes wird viele Autofahrer überraschen

Von: Simon Stock

„Hier gilt die StVO“: Dieses Schild steht vor vielen öffentlich zugänglichen Parkplätzen. Es bedeutet aber etwas anderes, als viele denken.

Hamm - „Hier gilt die StVO“ – so steht es in unterschiedlichen Ausführungen an Abertausenden von Parkplatz-Einfahrten in Deutschland. Wir fahren auf dem Weg zum Supermarkt oder Baumarkt regelmäßig an dem Hinweisschild vorbei, ohne es noch recht zu bemerken. Welche Bedeutung hat das Schild überhaupt? Und macht es einen Unterschied, ob es dort steht oder nicht?

Rechtsverordnung Straßenverkehrsordnung Abkürzung StVO Letzte Neufassung 6. März 2013

„Hier gilt die StVO“: Bedeutung des Schildes wird viele Autofahrer überraschen

Die Straßenverkehrsordnung – kurz StVO – ist ein Prachtexemplar deutscher Regelungskunst. In Dutzenden Paragrafen geht es um allgemeine Verkehrsregeln, Verkehrszeichen sowie Durchführungs-, Bußgeld- und andere Vorschriften. Sie enthält die Spielregeln für den Verkehr in Deutschland, wie wa.de berichtet.

Der erste und wichtigste Paragraf der StVO ist so etwas wie das Grundgesetz für den deutschen Verkehr. Dort steht: „(1) Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. (2) Wer am Verkehr teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.“ Kurz: Augen auf im Verkehr. Immer.

Die StVO gilt nicht nur auf Straßen, sondern auch auf öffentlich zugänglichen Parkplätzen. Was kann also falsch daran sein, an der Einfahrt etwa zum Aldi- oder Obi-Parkplatz mit dem Schild „Hier gilt die StVO“ auf die gegenseitige Rücksichtnahme hingewiesen zu werden? Nichts, denn genau um die geht es auf Parkplätzen. Und zwar viel konkreter, als viele Autofahrer glauben.

„Hier gilt die StVO“: Gegenseitige Rücksichtnahme statt „Rechts vor links“

Sie denken beim Begriff „StVO“ häufig an sehr konkrete Regelungen wie die Vorfahrtregel „rechts vor links“, die auf öffentlichen Parkplätzen jedoch gar nicht gilt – oder zumindest nur in Ausnahmefällen. Dieser weit verbreitete Irrtum führt zu teuren Fehlern. Wer im festen Glauben, Vorfahrt zu haben, auf einem Parkplatz einen Unfall baut und auch noch mit dem Schild „Hier gilt die StVO“ an der Einfahrt argumentiert, wird aus allen Wolken fallen. Auch über den Einsatz der Lichthupe auf Autobahnen gibt es viele Missverständnisse.

„In Bezug auf rechts-vor-links auf Parkplätzen ist es unbeachtlich, ob beispielsweise ein Supermarkt-Betreiber vor dem Parkplatz ein Schild mit der Aufschrift ,Hier gilt die StVO‘ aufstellt. Er will damit ausdrücken, dass hier die allgemeinen Verkehrsregeln gelten“, sagt ADAC-Sprecher Alexander Schnaars auf Anfrage von wa.de. „Es gilt grundsätzlich das Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme.“

So lange die Fahrspuren auf einem Parkplatz nur der Suche nach Parklücken und des Einparkens dienen und sie nicht als Straßen, die dem Verkehrsfluss dienen („eindeutiger Straßencharakter“) erkennbar sind, bleibt das Grundprinzip auch bei entsprechender Beschilderung wie „Hier gilt die StVO“ bestehen, so Schnaars.

Zweispurige Straße, zwei Autos fahren nebeneinander in dieselbe Richtung. Plötzlich ein Verkehrsschild: Aus zwei Streifen wird gleich einer. Welches der parallel fahrenden Autos hat Vorfahrt? Der BGH hat auch in diesem Fall für Klarheit gesorgt.