„Furchtbare Auseinandersetzungen“: Fußball-Moderator hält seltsame Szene in Rewe-Filiale fest

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Eine Auseinandersetzung der besonderen Art hat der bekannte Fußball-Moderator Arnd Zeigler in einem Bremer Rewe-Markt festgehalten. Das Netz ist amüsiert.

Bremen – Für Belustigung im Netz hat ein Post von Sport-Moderator und Werder-Stadionsprecher Arnd Zeigler gesorgt. Auf Social Media zeigte er ein Bild von einer Salatbar eines Rewe-Marktes in Bremen. Auf der Abdeckung des gut gefüllten Buffets prangen gut erkennbar zwei Aufkleber, einer in Rot, der andere in Gelb – und das direkt nebeneinander: „Bitte schließen!“, „Bitte nicht schließen!!!!!!“ ist auf ihnen jeweils zu lesen.

Der Entertainer, der derzeit mit seiner Live-Show deutschlandweit auf Tour ist, hielt die Szene fest und postete das Bild auf seiner Facebook-Seite mit der Überschrift: „REWE in Bremen, Hohwisch. Von außen ein ganz normaler Supermarkt. Tief innen drin toben furchtbare Auseinandersetzungen, kaum kaschiert.“

Fußballexperte Arnd Zeigler hält kuriose Szene in Bremer Rewe-Markt fest: „Haben Hamann und Matthäus schon was dazu gesagt?“

Das Netz zeigte sich amüsiert: „Schrödingers Salattheke“, schrieb ein Nutzer etwa unter das Bild. Ein anderer kommentierte, frei nach Komik-Legende Louis de Funès: „Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch.“ Ein weiterer befindet: „Was ein anarchistischer Ort.“ Andere probierten es wiederum mit einem Erklärungsversuch: „Der war mal kaputt und konnte in der Zeit gar nicht geschlossen werden. Vermutlich hat man vergessen, den wieder zu entfernen, nach dem es jetzt wieder geht.“

Sport-Moderator Arnd Zeigler hat eine kuriose Szene in einem Bremer Rewe-Markt festgehalten – sehr zur Freude des Netzes. © Michael Gstettenbauer/imago & Carmen Jaspersen/dpa

Viele Likes sammelte auch dieser Kommentar: „Haben Hamann und Matthäus schon was dazu gesagt? Sehen die eine Weiterentwicklung bei der Filialleitung?“

Wofür sich Zeigler letzten Endes entschied – die Abdeckung zu schließen oder auch nicht – ist nicht überliefert. Fragen wie „Und wie ging’s aus?“ oder „Wie hast du dich entschieden?“, ließ der Moderator unbeantwortet. Auf den Hinweis, dass bei den beiden Schildern auch ein Rechtschreib-Krieg toben würde, antwortete Zeigler nur: „Ich gebe zu bedenken, dass es noch sehr viel irrer aussehen würde, wenn die beiden Hinweise in identischer Schreibweise, mit identischer Schrift und identischen Satzzeichen nebeneinander stehen würden.“