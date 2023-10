Gute Preise und geringer Andrang: Die besten Zeiten zum Einkaufen

Von: Frederic Rist, Sandra Sporer

Es gibt viele Tipps, um beim Einkaufen zu sparen. Auch Tag und Uhrzeit können dabei helfen. Denn zu gewissen Zeiten gibt es besonders viele Schnäppchen.

Kassel – Die nach wie vor hohe Inflationsrate wird besonders beim Kauf von Lebensmitteln deutlich. Der Verbraucherzentrale zufolge sind über zwei Drittel der im Handel erhältlichen Produkte im letzten Jahr teurer geworden. Daher haben viele ihr Konsumverhalten angepasst, kaufen verstärkt bei Discountern und greifen dort eher zu den günstigeren Eigenmarken. Aber auch der Tag, an dem der Wocheneinkauf erledigt wird, kann den Preis positiv beeinflussen.

Günstig einkaufen ist auch eine Frage des richtigen Zeitpunktes. An einem Wochentag kann besonders viel gespart werden. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Gute Preise beim Einkaufen bekommt man gegen Ende der Woche und kurz vor Ladenschluss

Gegen Ende der Woche, insbesondere am Freitag, locken Supermärkte oft mit zahlreichen Angeboten und Schnäppchen. An diesem Wochentag gibt es mehr preisreduzierte Artikel als an den restlichen Tagen. Wer diese Angebote nutzt, kann einiges an Geld sparen. Auch der Samstag eignet sich gut zum Einkaufen. Er ist der zweitbilligste Tag der Woche. Das fand die Verbraucherzentrale im Rahmen einer Studie zu den steigenden Lebensmittelpreisen heraus.

Der Montag – und der Anfang der Woche generell – ist im Vergleich dazu relativ teuer. Das liegt daran, dass es an diesen Tagen weniger Rabatte gibt. Unabhängig von der Zeit gibt es noch ein paar andere Tipps, die den Supermarkt-Einkauf günstiger machen.

Auch kurz vor Ladenschluss ist das Einkaufen mitunter günstiger. Zu diesem Zeitpunkt bieten Supermärkte oft attraktive Angebote, insbesondere bei Obst und Gemüse. Die Preise für frische Produkte sind reduziert, da sie am nächsten Tag nicht mehr verkauft werden können, so Finanztip. Auch samstags und vor Feiertagen stehen die Chancen gut, von reduzierten Preisen zu profitieren.

Zeit und Geld sparen gleichzeitig geht nicht: Geringer Andrang herrscht vor allem Mitte der Woche

Wer vor allem schnell mit dem Einkauf fertig sein will, sollte zu anderen Zeiten einkaufen gehen. Christian Böttcher vom Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) äußerte gegenüber RTL: „Der späte Dienstagvormittag gegen 11 Uhr ist der Zeitpunkt, wo die geringsten Umsätze gemacht werden, auch der Mittwoch ist ein eher ruhiger Tag.“ Finanztip rät außerdem, Stoßzeiten wie den Feierabend meiden. Das schließt den späten Nachmittag und auch den Abend ein.

Ein zusätzlicher Ratschlag: Viele Supermärkte haben eine Abteilung mit heruntergesetzten Produkten, deren Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) in Kürze endet. Auch hier lässt sich das ein oder andere Schnäppchen machen. Vor allem, weil viele Lebensmittel auch nach Ablauf des MHD noch genießbar sind. (fr)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Sandra Sporer sorgfältig überprüft.