„Respektiere den Hustle“: Verzweifelter Taxifahrer ist zu allem bereit - Job-Annonce hat einen Haken

Von: Julia Volkenand

Teilen

Der Poster dieses Zettels möchte zurück in die Landwirtschaft (Collage). © IMAGO / Jürgen Ritter/Screenshot

Einen neuen Job zu finden, ist gar nicht so einfach. Ein Taxifahrer aus Berlin möchte sich umorientieren und wählt dazu einen ungewöhnlichen Weg.

Berlin – Es sind keine leichten Zeiten, die Strapazen der vergangenen Jahre in der Corona-Pandemie und Inflation machen den Menschen das Leben schwer. Lebensmittel werden immer teurer, Strom, Gas und Benzin reihen sich nahtlos an. Dennoch steigen die Gehälter nicht mit. Kein Wunder also, dass der ein oder andere sich nach einem neuen Job umsieht, um die Herausforderung zu meistern.

So offenbar auch dieser Berliner, der in der Friedrichstraße einen Zettel an einen Laternenmast klebte. Auf Online-Jobbörsen oder in der Zeitung nach einer neuen Anstellung suchen, wollte er wohl nicht und wählte lieber den direkten Weg, möglichst viele Menschen in seiner Umgebung zu erreichen.

Taxifahrer möchte umsatteln: Mit Zettel sucht er neuen Job

„Ausbildung zum Landwirt. Danach war mit Taxifahren leichter Geld zu verdienen. Jetzt gibt‘s nicht mehr genug Fahrgäste und ich will zurück in die Landwirtschaft. Nimm mich mit. Ich melke, füttere und mache auch sonst alles“, bewirbt der Urheber seine eigenen Qualitäten.

Ob die Suche von Erfolg gekrönt war, ist freilich nicht bekannt, auf der Instagramseite „Notes of Berlin“ belustigte sie aber auf jeden Fall eine Menge Nutzer. „Zu erwähnen, dass man auch sonst alles macht, ist keine gute Idee; gibt ne Menge Freaks da draußen!“, warnt ein Kommentator scherzhaft. „Respektiere den Hustle, aber weiß nicht, ob Berlin Mitte die richtige Anlaufstelle ist“, vermutet eine weitere nicht zu Unrecht.

Eine andere Nutzerin hat auch noch einen praktischen Tipp für den Zettelschreiber: „Über die Landwirtschaftskammer als Betriebshelfer bewerben und einspringen, wenn durch Krankheit etc. Not am Mann ist auf Höfen.“