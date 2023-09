Rewe-Hähnchenspieß aus zerkleinertem...was? Schild an Salattheke sorgt für Wirbel

Von: Victoria Krumbeck

Ein Einkauf bei Rewe hinterließ bei einem Kunden Fragen. Ein Schild an der Salattheke führte eine ungewöhnliche Zusammensetzung eines Hähnchenspießes auf.

München — Auch bei Supermärkten und Discountern wie Edeka, Aldi und Co. kann sich mal der ein oder andere Fehler einschleichen. Dabei kann es zu falschen Preisen kommen, wie bei Lidl-Apfeltaschen, die plötzlich 2.000 Euro kosteten. Einer aufmerksamen Kundin fiel auch das Schild der günstigen Paprika auf, welches an einem Korb Clementinen hing. In die Reihe der Supermarkt-Fehler reiht sich nun ein weiterer ein. Denn bei einem Schild an der Rewe-Salattheke stimmte eindeutig etwas nicht.

Rewe-Kunde findet merkwürdiges Schild an Salattheke: „Habe Fragen“

Bei einem Einkauf im Rewe fiel einem Kunden ein Schild an der Salattheke besonders ins Auge. Der Supermarkt bot an der Theke unter anderem „Hähnchenspieß geröstet“ an. Doch das Lesen des Kleingedruckten unter der Produktbezeichnung ließ stutzen. „Ich war einkaufen und habe Fragen“, schrieb der User zu dem geposteten Bild auf Twitter am 6. August. Auf dem Schild steht nämlich weiter: „Aus zerkleinertem Schweinefleisch im Markt aufgetaut.“ Ein Hähnchenspieß aus Schweinefleisch?

Die Nutzer auf Twitter nahmen das Bild mit Humor. „Der Spieß ist aus Hähnchen, das Fleisch auf dem Spieß nicht“, schrieb einer. Ein anderer User kommentierte: „Ist so ein Spieß nicht normalerweise aus Metall?“ Offenbar handelte es sich um ein fehlerhaftes Schild des Supermarktes. Ob dabei die Überschrift falsch war oder die Beschreibung, blieb offen. Denn der Rewe-Kunde klärte nicht auf, ob sich in der Theke der geröstete Hähnchenspieß befand oder ein anderes Produkt aus zerkleinertem Schweinefleisch.

Fehlerhafte Preise und Schilder — Irrtümer bei Supermärkten und Discountern

Regelmäßig finden Supermarkt-Kunden skurrile Fehler, die einige Nutzer zum Lachen bringen. Andere ärgern sich über die Märkte. Ein Produkt, das eine Kundin bei Kaufland fand, sorgte gleich für doppelten Ärger auf Facebook. Denn eine kleine Hohlfigur von Kinder-Schokolade wurde für 5,39 Euro verkauft. Viel zu teuer finden viele Nutzer. Gleichzeitig beinhaltete die Produktbeschreibung einen Fehler. Bei dem Wort „Überraschung“ fehlte der Buchstabe „S“.

Auch ein Schild, dass an einem Rewe-Pfandautomaten hing, machte auf Twitter seine Runde. Das Besondere: Es war durchzogen von Rechtschreibfehlern. Die User konnten ihren Augen kaum trauen, welche Fehler Mitarbeiter der Filiale eingebauten. (vk)