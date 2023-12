Rewe-Aushang wettert böse gegen Schwiegermutter

In Supermärkten gibt es eine Wand mit Aushängen und Hilferufen. Im Rewe hat sich nun ein familiäres Problem aufgetan, die Schwiegermama soll weg.

München – Oft helfen Aushänge in öffentlich zugänglichen Gebäude vielen Leuten weiter. In vielen Fällen haben Stellenanzeigen, Wohnungsausschreibungen oder sogar Kontaktanzeigen am Ende zum Erfolg geführt. In beiden Richtungen wird hier um Hilfe gesucht. Entweder man bietet was an, oder man braucht etwas. Einiges, war so skurril, dass wir schon darüber berichteten, wie beispielsweise ein Tabak-Aushang im Kaufland – oder wie das folgende Schwiegermutter-Gesuch im Rewe.

Rewe-Aushang entlarvt familiäre Probleme: „Verkaufe Schwiegermutter“

Ein Rewe-Kunde vermutlich, kann aber auch eine Kundin gewesen sein, ist mit seiner familiären Situation gar nicht zufrieden. Die bekannten „Gesucht. Gefunden.“-Zettel im Supermarkt kamen ihm das als perfekte Problemlösung vor. Jedoch ist der Verkauf sehr ungewöhnlich und mitunter strafbar, aber wohl nicht ganz ernst gemeint. Denn der Verkäufer bietet hier seine Schwiegermama an. „Ich verkaufe meine Schwiegermutter, sie nervt sehr. 350 Euro, Verhandlungsbasis.“ Das hat ein User auf der Plattform X (vormals Twitter) gepostet, die Echtheit ist nicht zu hundert Prozent verifiziert, deutet aber vieles darauf hin.

Ein Rewe-Aushang, der wohl nicht ganz ernst gemeint ist. © Screenshot

Wird die Schwiegermutter vom Rewe-Zettel noch billiger? „Verhandlungsbasis“

Schon in der Vergangenheit haben Aushänge, wie der in einem Hausflur via Malerkrepp befestigte, sowie ein Schild am Rewe-Pfandautomat, viele Menschen beschäftigt. Eine Schwiegermutter wurde jedoch noch nicht verkauft. Ein Schelm, der bei dem Preis Böses denkt. Einige Verheirate spielen mit dem alten Vorurteil der bösen Schwiegermama und würden dabei nicht mal eine kostenlos nehmen. Jedoch bietet die Person ja auch die „Verhandlungsbasis“ an, kann also sein, sich preislich in der Mitte zu treffen.

Vielleicht war die verkaufende Person aber auch in Eile, denn es wurden keine Daten zur Kontaktaufnahme hinterlassen. Ein User merkt an: „Wer kauft denn sowas?“. Eine Frau fragt sich wiederum: „Legt er die 350 Euro drauf?“. Vom Angebot scheinen nicht alle überzeugt zu sein: „Der Anbieter braucht dringend ein Verkaufstraining.“ Ob eine Schwiegermutter zu Weihnachtszeit das passende Geschenk ist? Es sei erwähnt, dass viele ihre Schwiegermütter auch ziemlich gerne haben und sich über gemeinsame Zeit freuen.

Immerhin hat ein Aldi-Produkt einen kleinen Hype ausgelöst, der wohl eher witzig gemeint ist und im Mittelgang von Lidl gibt es eine Maschine, die an zweideutigen Witzen nicht zu kurz kommt. (ank)