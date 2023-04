„Nutzen Sie die besondere Funktion“: Skurriles Rewe-Schild hat einen wichtigen Hintergrund

Von: Armin T. Linder

Teilen

Da hat sich jemand aber ausgetobt! Ein Rewe-Schild wies nicht nur aufs Offensichtliche hin, sondern ergänzte auch noch eine Zusammenfassung fürs jüngere Publikum.

Berlin - Eigentlich sollten Kunden das wissen. Aber beherzigen sie es denn auch? Offensichtlich nicht. Sonst wäre kaum dieser Zettel an einem Tiefkühlregal gelandet. Die Instagram-Seite „Notes Of Berlin“ hat im August 2022 ein Foto davon gepostet, es soll in der Hauptstadt in der Invalidenstraße aufgenommen worden sein. Die Optik der Preisschilder deutet mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine Rewe-Filiale hin. Ob das Foto noch älter ist, bleibt unklar.

Rewe-Schild betonte: Tiefkühlschränke sind durchsichtig

Das Schild wies auf das Offensichtliche hin: Die Tiefkühlschränke sind durchsichtig! Rewe nannte es eine „besondere Funktion“. Und das klang dann so: „Liebe Kunden, bitte unterstützen Sie uns, die Tiefkühlschränke zu entlasten und nutzen Sie die besondere Funktion der Schranktüren. Da sie durchsichtig sind, können Sie auch im geschlossenen Zustand die Artikelauswahl begutachten und Kaufentscheidungen treffen. Bitte erst die Tür öffnen, wenn Sie einen Artikel herausnehmen möchten. Vielen Dank!“

Rewe ergänzt auf Zettel „für unsere jüngeren Kunden“ einen Hashtag

Untendrunter gab es noch einen Service für jene Klientel, die es vermeintlich eher kompakt und in Hashtag-Form mag: „Zusammenfassung für unsere jüngeren Kunden: #erstdurchsGlasgucken“.

Da hat sich wohl jemand aus dem Rewe-Team ausgetobt. Die Instagram-Nutzer feiern den Aushang. Weil er kurios ist. Und sicherlich auch, weil er zum Energiesparen anregt. Der ernste Hintergrund: Energiesparen und Klimaschutz beginnt im Kleinen. Mehr als 11.000 Likes gab es bis heute. Dazu setzte es Kommentare wie „Ich würd ja noch nen QR-Code setzen“, „Das mitm Hashtag, zu geil“ und „Bitte noch mal als TikTok“.

Eine andere Nutzerin ergänzte per Kommentar ein eigenes Erlebnis: „Am besten sind die Menschen, die die Türen nicht nur stundenlang öffnen, sondern sie gleich auch noch offen lassen und einfach weitergehen …“ Und einen der lustigsten Kommentare steuerte eine Nutzerin mit Clowns-Emoji bei. Sie schreibt: „Ich kann nix sehen, da ist ein Zettel vor !!!111!!“ Wussten Sie, dass ein ehemaliger Spitzenkoch umgeschwenkt hat und bei Rewe an der Imbisstheke anheuerte? (lin)