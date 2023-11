Höhere Gebühren für die Müllentsorgung: Das kommt auf Verbraucher zu

Von: Anna Laura Müller

Ab 2024 müssen auch Klimaabgaben für Müllverbrennungsanlagen gezahlt werden. Die Kosten tragen höchstwahrscheinlich die Verbraucher selbst.

München – Mit dem Emissionshandel versucht die Bundesregierung ihre nationalen und internationalen Klimaziele zu verfolgen. So sollen Anreize geschaffen werden, den CO₂-Ausstoß in verschiedenen Bereichen zu minimieren. Immer wieder werden weitere Bereiche dazugenommen. Ab 2024 sollen voraussichtlich auch Müllverbrennungsanlagen beim Brennstoffemissionshandel miterfasst werden. Und das hat direkte Folgen für Verbraucher. Denn pro Tonne CO₂ werden auch dort künftig Abgaben fällig. Und die könnten laut einer Umfrage direkt auf die Haushalte umgelegt werden und dort zu höheren Abfallgebühren führen.

Gebührenerhöhung für die Müllentsorgung: Deswegen wird es teuer

61 von 100 Vertretern kommunaler Firmen wollen die zusätzlichen Kosten der Klimaabgabe an die Haushalte übertragen. Das besagt eine Umfrage, die der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) im September unter seinen Mitgliedern durchgeführt hat. Darin wurden die Geschäftsführenden unter anderem gefragt, ob die Einbeziehung der Siedlungsabfälle in den Brennstoffemissionshandel in Ihrem Entsorgungsgebiet zu einer Gebührenerhöhung zum 1. Januar 2024 führen wird. Etwa ein Fünftel der angefragten Firmen nahmen teil. Geantwortet hatten 100 Geschäftsführende von 98 Unternehmen. Über die Umfrageergebnisse hatte als Erstes die Wirtschaftswoche berichtet.

Die Gebühren für die Müllabfuhr könnten bald teurer werden. Grund ist eine Klimaabgabe. © Michael Gstettenbauer/Imago

Das Gesetz, dem diese Änderung zugrunde liegt, ist bereits am 16. November 2022 in Kraft getreten. Damals wurde die Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes beschlossen und die Einbeziehung der Abfallverbrennung sowie die nächste Erhöhung für Sprit, Heizöl und Gas wurde für den 01.01.2024 festgelegt. Konkret bedeutet das ab 2024 für Verbraucher: Ein vierköpfiger Haushalt mit einer 240 Liter großen Restmüll-Tonne, die im Zwei-Wochen-Rhythmus geleert wird, müsste im Schnitt 22 Euro mehr pro Jahr zahlen. Diese durchschnittliche Erhöhung bezieht sich aber nur auf Müllabfuhren, die ihre Preise nach eigenen Angaben erhöhen wollen. Diejenigen, die das nicht vorhaben, sind dabei nicht eingerechnet.

Naturschutzverbände begrüßen weniger Müllverbrennung

Der VKU sieht die CO₂-Bepreisung auf sogenannte Siedlungsabfälle, also solchen aus Haushalten und Unternehmen unter 250 Vollzeitstellen, als kritisch an. Das eigentliche Ziel müsse sein, Müll einzusparen und dadurch weniger Treibhausgase, wie CO₂ zu emittieren. Dieses Ziel werde aber nicht durch einen CO₂-Preis auf die Müllverbrennung erreicht, denn es werde nicht weniger Müll erzeugt, wenn seine Entsorgung teurer wird, schreibt der Verband auf dessen Internetseite.

Auch Naturschutzverbände, wie der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und der Naturschutzbund NABU sehen in der Müllvermeidung ein effektives Mittel, um die Klimabilanz zu verbessern. Sie betonen aber auch immer wieder, den Fokus auf eine funktionierende Kreislaufwirtschaft zu legen, anstatt Wertstoffe zu verbrennen. Es sei unbestritten, dass die Müllverbrennung in der aktuellen Abfallwirtschaft ihre Berechtigung hat, da sie durch die Zerstörung und Ausschleusung von Schadstoffen einen Beitrag zu einer umweltverträglichen Abfallentsorgung leistet, heißt es auf der Webseite vom NABU. „In den Verbrennungsanlagen landen jedoch große Mengen Abfälle, die eigentlich vermieden, wiederverwendet oder recycelt werden könnten. Diese Wertstoffe gehen unwiederbringlich in Rauch auf.“

Gebühr für Müll sollen direkt auf Verbraucher umgelegt werden

VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing versucht bei der Debatte, um eine CO₂-Abgabe, eher die Industrie in den Blick zu nehmen: «87 Prozent der fossilen CO₂-Emissionen bei der Müllverbrennung stammen aus nicht recycelbaren und Verbundverpackungen», sagte er. „Bezahlen aber sollen dafür allein die Bürger, die Industrie bleibt außen vor - das kann doch nicht gerecht sein“.

Neben der Abgabe auf Abfallverbrennung sollen auch die Kosten fürs Tanken und Heizen mit fossilen Energien ab 2024 noch weiter ansteigen. Denn auch dieser Bereich ist von steigenden CO₂-Preisen betroffen. Wirtschaftsminister Robert Habeck prüft derweil auch alternative Speicherorte für CO₂ - auch unter dem Meer. (alm/dpa)