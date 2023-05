49-Euro-Ticket: Welche Strecken sich mit dem Deutschlandticket am meisten lohnen

Überblick

Ab dem 1. Mai können Fahrgäste deutschlandweit das 49-Euro-Ticket nutzen. Wo sich das Deutschlandticket am meisten lohnt, lesen Sie hier im Überblick.

Bremen – Das langersehnte 49-Euro-Ticket ist da. Der Vorverkauf hat Anfang April gestartet, ab Mai soll die Fahrkarte dann deutschlandweit im Einsatz sein. Die Deutsche Bahn (DB) hat seit Verkaufsstart bereits mehr als 500.000 Tickets verkauft. „Und es werden täglich mehr“, sagte Evelyn Palla von der DB.

Wie der Name schon sagt, ist das Ticket für 49 Euro im Monat oder 588 Euro im Jahr zu haben. Das Deutschlandticket soll Anreize schaffen, mehr öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Preislich dürfte sich das vor allem für Pendler und Vielfahrer rentieren. Wo sich das 49-Euro-Ticket am meisten lohnt, erfahren Sie hier.

49-Euro-Ticket: In diesen Städten lohnt sich das Deutschlandticket

Ob sich das Ticket lohnt, hängt zunächst von der Fahrstrecke und der Region ab. Wer plant, nur in der eigenen Stadt unterwegs zu sein, sollte das 49-Euro-Ticket mit den Preisen der gängigen Monatskarten vergleichen. Laut dem Verbraucherportal Testberichte dürften davon aber die meisten profitieren.

Demnach lohnt sich das Deutschlandticket vor allem für Fahrgäste in Hamburg, Köln, Bonn und Frankfurt am Main. Im Schnitt sparen Reisende etwa 24 Prozent (16,44 Euro). Wer nur im Bremer Stadtgebiet fährt, zahlt etwa 67 Euro für das Monatsticket. In Berlin ist die Monatskarte für 86 Euro erhältlich, in Frankfurt ab 77 Euro. In Potsdam (36,17 Euro), Magdeburg (38,50 Euro) und Schwerin (43,08 Euro) ist dagegen die örtliche Monatskarte günstiger.

Ab 1. Mai kann das Deutschlandticket bundesweit im Nahverkehr genutzt werden. Doch bei welchen Strecken können Kunden der Deutschen Bahn (DB) am meisten mit dem 49-Euro-Ticket sparen?

Auch wer nicht jeden Tag pendelt und bislang lieber Einzelfahrscheine gekauft hat, könnte vom Deutschlandticket profitieren. Laut Testberichte soll sich eine Monatskarte bislang im Schnitt nach 23 Fahrten (zwölf Tagen mit Hin- und Rückfahrt) gelohnt haben. Mit dem Nachfolger des 9-Euro-Tickets soll sich der Kauf durchschnittlich schon ab neun Tagen lohnen. Zudem ist es bundesweit gültig.

49-Euro-Ticket: Wo und für wen sich das Deutschlandticket am meisten lohnt

Vom 49-Euro-Ticket profitieren vor allem Menschen, die aus umliegenden Regionen in Städte pendeln. Für die Strecke zwischen Lüneburg und Hamburg zahlt man im Monatsabo 187 Euro, berichtet die Wirtschaftswoche. Ab Mai winkt bei dieser Verbindung dann große Ersparnis.

Je länger der Weg in die Stadt ist und je mehr Tarifzonen oder Verkehrsverbünde man durchquert, desto mehr lohnt sich das Deutschlandticket, informierte Testberichte. Auf diesen Strecken lohnt sich das 49-Euro-Ticket besonders, da die Monats- und Jahresabos wesentlich teurer sind:

Köln – Düsseldorf für 250 Euro (Monatsticket)

Bremen – Hamburg für 229 Euro (Monatsticket)

Hannover – Göttingen für 227 Euro (Monatsticket)

Halle – Leipzig für 221 Euro (Monatsticket)

Wiesbaden/Mainz – Frankfurt am Main für 1902 Euro (Jahresabo)

Potsdam – Berlin für 1038 Euro (Jahresabo)

Augsburg – München für 2595 Euro (Jahresabo)

Ingolstadt – München für 2734 Euro (Jahresabo)

Lohnt sich das 49-Euro-Ticket? Worauf Reisende und Pendler achten sollten

Wer das 49-Euro-Ticket für einen Ausflug nutzen möchte, kann das Abo bei rechtzeitiger Kündigung auch nur für einen Monat nutzen. Allerdings sind Länder-Tickets oder das Quer-durchs-Land-Ticket um einiges günstiger. Letzteres kostet für zwei Personen und beliebig viele Fahrten im Regionalverkehr an einem Tag 51 Euro. Hier gilt: Je mehr Reisende, desto günstiger ist das Ticket pro Person.

Außerdem sollten Fernreisende ICE- oder IC-Alternativen prüfen. Hier zahlt man zwar extra, ist aber auch oft schneller am Zielort. Strecken mit dem Regionalzug nehmen teils deutlich mehr Zeit in Anspruch. Das 49-Euro-Ticket gilt auch in einigen Nachbarländern.

Da das Bus- und Bahnnetz nicht in allen Regionen Deutschlands gut ausgebaut ist, dürften vor allem in ländlichen Regionen viele weiterhin aufs Auto setzen. Damit sich das 49-Euro-Ticket auch hier lohnt, müssen Lücken im öffentlichen Angebot geschlossen werden, hieß es seitens des ADAC. (kas/dpa)

