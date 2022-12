Lustig, lieb und kostenlos: die besten WhatsApp-Grüße zu Silvester 2022

Von: Anika Zuschke

Die besten WhatsApp-Grüße zu Silvester 2022: Hier finden Sie lustige, liebe und Sprüche zum Nachdenken. (kreiszeitung.de-Montage) © Marius Schwarz/NurPhoto/Imago

Viele Menschen wollen Ihren Liebsten zum Jahreswechsel ein paar warme Worte mit auf den Weg geben. Das sind die besten WhatsApp-Grüße für Silvester 2022.

Hannover – Silvester bildet nicht nur kalendarisch den Anfang eines neuen Jahres ab, das Großevent symbolisiert so viel mehr: Mit dem für Silvester typischen Feuerwerk sollen die bösen Geister des vergangenen Jahres verjagt werden – und davon gab es im Jahr 2022 mit dem Ukraine-Krieg, der Inflation und der Energiekrise zugegebenermaßen einige. Positive Stimmung kann man aber nicht nur mit Böllern verbreiten, auch liebevolle WhatsApp-Nachrichten eignen sich hervorragend dafür. Wem die Kreativität für eigene Grüße fehlt, dem bietet kreiszeitung.de eine große Übersicht zu den besten WhatsApp-Sprüchen für Silvester 2022.

WhatsApp-Grüße zu Silvester 2022: Liebe und lustige Sprüche, die zum Nachdenken anregen

Ob lustig, liebevoll oder zum Nachdenken anregend, bei diesen WhatsApp-Grüßen ist für jeden etwas dabei:

Gib‘ jedem neuen Jahr die Chance, das schönste deines Lebens zu werden. (Mark Twain)

Ich hoffe, das neue Jahr wird wie das alte: nur besser. (Berthold Brunnputz)

Ein neues Jahr bedeutet neue Hoffnung, neues Licht, neue Begegnungen und neue Wege zum Glück. Alles Gute fürs neue Jahr, das wünsche ich dir.

365 neue Tage. 365 neue Chancen. 365 neue Möglichkeiten. 365 neue Taten. 365 beste Wünsche. Lasst es krachen!

Im neuen Jahr wünsche ich Dir: 12 frohe Monate, 52 glückliche Wochen, 365 bezaubernde Tage, 8.760 friedliche Stunden, 525.600 wunderschöne Minuten, und 31.536.000 liebevolle Sekunden.

Silvester oder nicht – du bist ein Knaller. Frohes neues Jahr 2023!

Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen, und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen. (Meister Eckhart)

Grüße zu Silvester und Neujahr 2022: Diese WhatsApp-Sprüche werden Ihre Liebsten erfreuen

Viele Menschen verbringen Weihnachten, die Feiertage und auch Silvester allein – da kann ein liebevoller WhatsApp-Gruß zum Neujahr 2022 im Kampf gegen die Einsamkeit wahre Wunder bewirken. Mit diesen rührenden Sprüchen zaubern Sie Ihren Liebsten bestimmt ein Lächeln auf das Gesicht, berichtet kreiszeitung.de.:

Für das neue Jahr wünsche ich dir so viel Glück wie Wassertropfen im Meer, so viel Liebe wie Sterne am Himmel und Gesundheit an jedem neuen Tag.

Vergiss nie, dass das Leben kurz ist. Vergebe schnell, küsse bedächtig, liebe ehrlich, lache oft und lass niemals zu, dass du das Lachen verlernst!

Ich wünsch’ dir für das neue Jahr: Eine Hand, die dich festhält. Ein Netz, das dich auffängt. Ein Schild, das dir den Weg weist und 1000 Sterne, die dir den Weg erhellen.

Ich wünsche dir zwei Dinge für das neue Jahr: ALLES und NICHTS. Alles, was dich glücklich macht und nichts, was dich verzweifeln lässt.

Mein Schutzengel fragte mich: „Was ist dein Wunsch für nächstes Jahr?“ Ich sagte: „Pass immer gut auf die Menschen auf, die mir am Herzen liegen.“

Möge dir die Tür des kommenden Jahres den Weg zu Frieden, Glück und stiller Zufriedenheit öffnen.

Lustige WhatsApp-Sprüche zu Silvester 2022: Mit welchen Neujahrsgrüßen Sie Ihre Liebsten zum Lachen bringen

Andere wiederum verbringen die Feiertage zwar nicht alleine, doch sorgen pikante Themen unter dem Weihnachtsbaum bei vielen Familien für Streit. Silvester bietet in solchen Fällen die perfekte Ablenkung – und auch mit diesen lustigen WhatsApp-Grüßen bringen Sie die Betroffenen garantiert zum Lachen:

An alle, die mir für dieses Jahr die besten Wünsche gesendet haben – es hat nichts gebracht. Schickt für nächstes Jahr bitte Geld, Alkohol oder Gutscheine. Danke.

Weihnachten ist vorbei und Silvester steht an. Oder anders gesagt: „Ich esse nie wieder was!“, wird von „Ich trinke nie wieder was!“ abgelöst.

Mein Ziel für 2023 ist es, die Ziele von 2022 zu erreichen, die ich mir 2021 gesetzt habe, weil ich 2020 damit beschäftigt war, meine Ziele für 2019 zu erreichen.

Ich brauche keine guten Vorsätze. Die alten sind praktisch noch unangetastet!‍

Dein Horoskop fürs nächste Jahr: Geld: die Sterne lächeln. Schule/Beruf: die Sterne lächeln. Gesundheit: die Sterne lächeln. Liebe: die Sterne lachen sich kaputt.

Prosit Neujahr und mögen deine guten Vorsätze deinen Kater überdauern.

Liebes neues Jahr, falls du die Arschkarten für das nächste Jahr verteilst: Ich spiele dieses Mal nicht mit! Mit freundlichen Grüßen

Silvester ist wie Valentinstag: Die einen knallen, die anderen sitzen vorm Fernseher. Frohes neues Jahr!

Ich werde dieses Jahr an Silvester definitiv wach bleiben. Nicht, um das neue Jahr zu begrüßen, sondern um sicherzustellen, dass sich das alte wirklich verpisst.

2022 ist bald vorbei und alles, was ich bisher zu diesem Jahr sagen kann, ist: WAS ZUR HÖLLE WAR DAS?

Neujahr 2023 mit einem Reim beginnen: Diese WhatsApp-Grüße für Silvester machen es möglich

Wer sich an Silvester 2022 poetisch austoben möchte, dem stehen mit diesen WhatsApp-Grüßen ebenfalls alle Türen offen. Denn wie schon Pumuckl wusste: Was sich reimt, das stimmt – vor Messenger-Betrügern sollten Sie sich hingegen tunlichst in Acht nehmen.

Wenn’s alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs neue. Und war es schlecht – ja dann erst recht. (Albert Einstein)

Still und leise auf diese Weise schicke ich diese Nachricht auf die Reise. Mit Freude und Grüßen soll sie dir das neue Jahr versüßen.

Es wackelt spät durch Nacht und Wind, ein Ferkelchen, das lacht und singt. Es wünscht nur eines, das ist klar: alles Gute im neuen Jahr.

Ein Kleeblatt lag am Wegesrand, war ganz allein, als ich es fand. Ich hob es auf und ging ein Stück, ich schenk’ es dir, es bringt dir Glück.

Glaube an Wunder, Liebe und Glück. Schau nach vorn und nicht zurück. Tu’ was du willst und steh dazu. Denn dein Leben lebst nur du.

Prosit Neujahr – rufen wir nun aus, das neue Jahr bringt Glück ins Jahr. Was wir im alten falsch getan, das fangen wir von Neuem an.

Sonne, Mond und Sterne, alles liegt in weiter Ferne, doch das Gute ist ganz nah, ein glücklich-schönes neues Jahr!

Für dich nur das Beste! Die Korken knallen, die Raketen hallen, das alte Jahr verabschiedet sich. Ich wünsch’ fürs Neue nur das Beste für dich.

Die Uhr schlägt Zwölf zur Mitternacht. Jubel, Prosit! – Es ist vollbracht. Alle Menschen feiern laut, und jeder hoch zu den Sternen schaut. Ein Feuerwerk am Himmelszelt, doch Du neben mir bist meine ganze Welt.

Raketen schießen übern Himmel, dahinter schimmern Sterne klar. Ich betracht‘ das Wunder, denke an dich und wünsche dir ein frohes Jahr.

WhatsApp-Grüße zum Nachdenken für Silvester 2022: So wirken Sie kultiviert

Wer bei seinen WhatsApp-Grüßen zu Silvester 2022 einen kultivierten und intellektuellen Eindruck hinterlassen will, kann auch auf weise Sprüche zum Neujahr zurückgreifen. Sie zitieren gerne Theodor Fontane oder Friedrich Nietzsche? Dann haben wir hier die richtige Auswahl für Sie:

Es gibt bereits alle guten Vorsätze, wir brauchen sie nur noch anzuwenden. (Blaise Pascal)

Das Leben gleicht einer Reise, Silvester einem Meilenstein. (Theodor Fontane)

Erst am Ende eines Jahres weiß man, wie sein Anfang war. (Friedrich Nietzsche)

Morgen ist die erste Seite eines leeren Buches mit 365 Seiten. Schreib etwas Gutes.

Es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen willst. (Henry Ford)

Das Jahresende ist kein Ende und kein Anfang, sondern ein Weiterleben mit der Weisheit, die uns die Erfahrung gelehrt hat. (Hai Borland)

Mit diesen Inspirationen für WhatsApp-Grüße zu Silvester 2022 sind positive Reaktionen Ihrer Liebsten vorprogrammiert. Denn ein paar warme Worte können oft schon eine große Wirkung haben. Das gilt natürlich genauso für liebevolle WhatsApp-Grüße zu Weihnachten.