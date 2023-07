Zuschüsse für Balkonkraftwerke: So sparen Sie mehrere hundert Euro

Wer darüber nachdenkt, sich ein Solarmodul für den Balkon zuzulegen, sollte prüfen, ob es regionale Förderprogramme gibt. So lassen sich mehrere hundert Euro sparen.

Berlin ‒ Aufhängen, einstecken, Strom sparen: So leicht kann es sein, mit einer Stecker-Solaranlage die eigene Stromrechnung zu senken. Wenn da nur nicht die teure Anschaffung wäre. Doch schon seit Anfang dieses Jahres fällt für den Kauf dieser sogenannten Balkonkraftwerke in Deutschland keine Umsatzsteuer mehr an. Wer bei einem Händler kauft, der diesen Vorteil an die Kunden weitergibt, spart 19 Prozent. Und noch besser: Manche Bundesländer, Städte und Gemeinden fördern den Kauf zusätzlich mit einem Zuschuss. Dieser kann bis zu mehreren hundert Euro betragen, berichtet dpa.

Zuschüsse für Balkonkraftwerke: In diesen Städten gibt es Förderungen

In Berlin können Mieter laut dem Ratgeberportal Finanztip etwa pauschal 500 Euro Zuschuss zur Anschaffung bekommen. In Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen gibt es die 500 beziehungsweise 300 Euro Förderung unter bestimmten Voraussetzungen grundsätzlich auch für Eigentümer - sofern der Fördertopf noch nicht ausgeschöpft ist.



In diesen Städten gibt es Förderungen:

Stuttgart : 100 Euro pauschal pro Anlage

: 100 Euro pauschal pro Anlage Coburg : 250 Euro pro Anlage

: 250 Euro pro Anlage Wiesbaden : 300 bis 400 Euro

: 300 bis 400 Euro Braunschweig : bis 400 Watt 250 Euro / bis 600 Watt 400 Euro

: bis 400 Watt 250 Euro / bis 600 Watt 400 Euro Köln: 200 Euro pro Anlage, bis zu 600 Watt

200 Euro pro Anlage, bis zu 600 Watt Mainz: bis zu 400 Euro pro Balkonkraftwerk, max. 50 Prozent der Investitionssumme

bis zu 400 Euro pro Balkonkraftwerk, max. 50 Prozent der Investitionssumme Kiel: 100 Euro pauschal pro Anlage

100 Euro pauschal pro Anlage Lübeck : 200 Euro pro Haushalt

: 200 Euro pro Haushalt Quelle: efahrer.com

Balkonkraftwerke und Mini-Solaranlagen werden immer günstiger. Bereits nach drei Jahren können sie sich monetarisieren. Doch nicht überall sind sie beliebt. (Archiv) © IMAGO

Zuschüsse für Balkonkraftwerke: Regionale Förderprogramme schnell vergriffen

Wer nicht in einem der drei Bundesländer lebt, muss nicht zwingend leer ausgehen. Stattdessen sollten sich Verbraucher darüber informieren, ob es am Wohnort kommunale Förderprogramme gibt. Laut dem Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB) sollten Verbraucher diese Informationen der jeweiligen Internetseite ihrer Gemeinde, ihrer Stadt oder ihres Landkreises entnehmen können. Zuständig seien zum Beispiel die jeweiligen Umweltämter oder Stabsstellen für Klimaschutz.

Weniger Steuern für Privatpersonen Der Wegfall der Umsatzsteuer gilt für Anlagen, die ab dem 01.01.2023 ausgeliefert und die auf oder in der Nähe von Wohngebäuden installiert werden. Diese umfasst auch die für den Betrieb einer Photovoltaikanlage wesentlichen Komponenten, die Speicher sowie die Montage. Dabei ist das Auslieferungsdatum der vollständigen Anlage entscheidend, nicht das Kaufdatum. Dennoch stellt das Finanzministerium klar, dass der Wegfall der Steuer für Anlagen, die vor dem 01.01.2023 gekauft wurden, abhängig von den Festlegungen im Kaufvertrag ist.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Flyer „Ihre Photovoltaikanlage - weniger Steuen, weniger Bürokratie“

Ob durch den Wegfall der Umsatzsteuer, die Solaranlagen jetzt für die Verbraucher günstiger werden, antwortet das Finanzministerium: „Die Händler und Handwerker sollen die niedrigere Umsatzsteuer grundsätzlich an die Kundinnen und Kunden weitergeben, sodass Photovoltaik-Anlagen billiger werden. Die Unternehmen sind hierzu jedoch nicht verpflichtet.“

Zuschüsse für Balkonkraftwerke: Antrag vor dem Kauf der Anlage stellen

„In der Regel ist der Antrag auf Förderung vor dem Kauf der Anlage zu stellen“, sagt Ursula Krickl vom DStGB. Verbraucher sollten also nicht einfach draufloskaufen, sondern sich vorab informieren - auch darüber, ob überhaupt noch Geld zum Verteilen vorhanden ist. Krickl zufolge waren die regionalen Förderprogramme bislang teilweise schnell vergriffen. Aktuelle gibt es jedenfalls noch keine bundesweiten Förderprogramme für Balkonkraftwerke.

Eine Beispielrechnung Kostet ein Balkonkraftwerk 1000 Euro und 200 Euro davon gefördert werden sowie zusätzlich die Umsatzsteuer wegfällt, kostet die Anlage die Verbraucher am Ende 800 Euro. Damit hätte sich laut efahrer.com die Anlage durch die gesparten Stromkosten nach vier bis sechs Jahren amortisiert.

Wer sich dennoch kein eigenes Balkonkraftwerk leisten kann, dürfte sich über den jetzt angekündigten Schritt von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck freuen. Der Minister plant, die Strom- und Gaspreisbremsen über den kommenden Winter bis Ostern 2024 zu verlängern. Nach den bisherigen Beschlüssen würden die Energiepreisbremsen zum Jahresende für die Verbraucher auslaufen. (sthe)