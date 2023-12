DHL-Bote packt aus: Bei einem Kunden schickt er Pakete absichtlich in Filiale –„Aber pssst“

Von: Armin T. Linder

Wie geht es hinter den Kulissen bei Paketboten zu? Ein angeblicher DHL-Zusteller packt aus – und verrät, warum er bei einem Kunden die Sendungen absichtlich in die Filiale umleitet.

München - In der Vorweihnachtszeit herrscht Hochbetrieb bei den Paketdiensten. Klar, viele Menschen bestellen ihre Geschenke oder andere Artikel über Versanddienste statt im stationären Einzelhandel. Aber wie sieht es eigentlich hinter den Kulissen aus, bei den Austrägern? Darüber gibt nun offenbar ein Bote Auskunft – über einen der beliebten „AMA“-Threads ( „AMA“ steht für „ask me anything“ wie „fragt mich alles“) bei Reddit.

Seit zwei Jahren arbeite ich Vollzeit als Fahrer bei DHL“: Reddit-Nutzer packt aus

„Arbeite als Post- und Briefzusteller bei DHL“, titelt er und erklärt: „Seit zwei Jahren arbeite ich Vollzeit als Fahrer bei DHL.

Dabei kann es Tage geben, an denen ich mal 100 Pakete oder aber 200 habe. Fragt mich alles darüber, warum eure Pakete heute schon wieder nicht angekommen sind und wie es hinter den Kulissen aussieht.“

Seine Angaben sind nicht zu verifizieren und somit mit Vorsicht zu genießen, eine Anfrage unserer Redaktion blieb zunächst unbeantwortet. Die Antworten wirken jedoch sehr präzise, insofern dürfte er tatsächlich als DHL-Bote arbeiten.

Ein Paketzusteller bei der Arbeit, hier in Frankfurt am Main (Symbolbild). © Jan Huebner/Blatterspiel/Imago

Reddit: Angeblicher DHL-Bote schildert seinen Alltag

Der angebliche Zusteller schildert seinen Alltag und das Vorgehen. Nachdem er erklärt, wie seine Route zusammengestellt werde, präzisiert er: „Das Prinzip ist, wir SOLLEN alle Pakete an dem Tag zustellen, um am nächsten Tag nicht viel mehr zu haben. Die Briefe sind nicht egal, aber es ist besser, die Briefe abzubrechen als die Pakete.“

Weiter schreibt er: „Bei mir ist um 16:15 Uhr Feierabend, und um 16:15 Uhr müssen wir auch in der Firma sein, weil wir ab dieser Uhrzeit unsere Versicherung verlieren, wenn wir einen Unfall haben. Nicht jeder macht das, es gibt Leute, die auch erst um 19 Uhr in Firma sind (Dummheit). Zeit pro Paket gibt‘s nicht, wir arbeiten, wie wir wollen, ich warte ca. eine Minute, nachdem ich geklingelt habe, wenn da keiner kommt, wird das Paket benachrichtigt, und ich fahre weiter.“

Was ist gut und was ist schlecht am Job des DHL-Zustellers? „Freizeit und kein Chef hinter dir“, listet der Fragenbeantworter als Pluspunkte auf. „Von 7 bis 9 Uhr sind wir in der Firma, danach ‚machen wir, was wir wollen‘, solange unsere Arbeit gemacht wird. Neue Leute, Trinkgeld lol und der Spaß, draußen zu arbeiten, solange kein Winter ist, zu kalt. Außerdem geht die Zeit sehr schnell rum, in der Metallbranche usw. war mir sehr oft langweilig, nachzufragen, was ich machen soll usw. Bei DHL weiß ich genau, was ich machen muss, hab genug Arbeit.“

Auch ein Dauer-Plausch erleichtere ihm den Alltag: „Ich bin fast die ganze Arbeitszeit mit einem Kollegen am Telefonieren (mit Kopfhörern), der auch bei DHL arbeitet, und somit geht der Tag auch noch schneller rum.“ Ein anderer DHL-Zusteller hatte vor einigen Monaten die Zeit, einem Katzenbesitzer eine sehr wichtige Nachricht zu hinterlassen.

Angeblicher DHL-Bote nimmt Rache an pampigem Nachbarn: „Seitdem landen Pakete in Filiale, aber pssst“

Doch natürlich hat der DHL-Job auch seine Schattenseiten. „Das Traurigste sind leider die Leute (Kunden)“, berichtet der Reddit-Nutzer. Und erinnert sich an eine Anekdote. „Einmal hatte ich den Fall, dass ich ein großes Paket für einen Kunden hatte, der leider nicht da war. Dann bin ich zum Nachbarn gegangen, und aus irgendeinem Grund war der richtig böse und meinte zu mir, warum ich bei ihm überhaupt klingele, was ich von ihm wolle, und ich sollte mich verpissen. Damit hat er die Tür vor meiner Nase zugemacht.“ In Klammern fügt der angebliche DHL-Bote an, wie er an dem pampigen Nachbarn seine eigene kleine Rache übt: „Seitdem landen seine Pakete in der Filiale, aber pssst.“

Ein Reddit-Nutzer berichtet, wie er den Boten gerne mal eine Freude mache. „Ich stelle manchmal zusätzlich zu meinem Paket (als Absender) einen Red Bull oder auch mal eine Tafel Schokolade in die Packstation. Wird das überhaupt als Geschenk verstanden oder kann ich mir das sparen?“ Die Antwort des angeblichen DHL-Manns: „Das ist richtig nett! Bin mir sicher, dass der Zusteller sich freut, nur bitte keine Schokolade im Sommer, sonst sieht das richtig schlecht da drin, wenn es zu warm ist, haha, wird auf jeden Fall als Geschenk verstanden.“ Als Geschenk MISSverstanden haben einst Nachbarn eine DPD-Sendung – und für einen Eklat gesorgt.

Jede nette Geste ist willkommen – seien es Worte oder Geschenke

Tatsächlich gibt es viele Leute, die an die Paketzusteller denken, insbesondere rund um Weihnachten. Er bekomme „Weihnachtskarten, Geld, nette Worte, Schokolade, Wein, Wein, noch mehr Wein, SEEEHR viel Wein“, schildert er. „Letztes Jahr habe ich viele Euro als Trinkgeld bekommen. Es gibt Leute, die vierstellig Euro als Trinkgeld bekommen haben.“ Dabei gehe es ihm nicht nur ums Materielle, schildert er.

Er freue sich „über alles, was ich bekomme, egal ob nette Worte oder eine kleine Schokolade, es ist halt gut zu hören, dass jemand zu dir etwas Gutes sagt für das, was du machst, dann geht der Tag auch schneller und besser.“

Eine andere wichtige Frage wurde an anderer Stelle beantwortet: Soll man Paketboten eigentlich im Treppenhaus entgegenkommen? Eine Marotte der Kunden nervt die Zusteller wohl besonders. (lin)