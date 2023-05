DHL-Bote quetscht Paket in Briefkasten – Empfängerin „könnte gerade so richtig kotzen“

Von: Kai Hartwig

Die Zustellung von Paketen läuft häufig tadellos ab. Allerdings hatte eine DHL-Kundin bei ihrer Sendung weniger Glück. Sie machte ihrem Ärger Luft.

München – Bei der Verschickung und Auslieferung von Paketen gibt es häufig Ärger. Zwar werden auch viele Sendungen problemlos zugestellt. Doch nicht alle Kundinnen und Kunden von großen Versanddienstleistern wie Hermes, DHL, DPD oder GLS haben dieses Glück. Unmutsbekundungen im Netz gibt es zuhauf – auch wenn man den Paketboten zugestehen muss, dass ihr Job hart ist. Sie sind Tag für Tag einem enormen Zeitdruck und körperlicher Anstrengung ausgesetzt, wenn sie Pakete zustellen.

DHL-Bote quetscht Paket in Briefkasten – wütende Empfängerin „könnte gerade so richtig kotzen“

Eine Paketempfängerin erwartete kürzlich eine Sendung, die von DHL ausgeliefert wurde. Schließlich war es so weit, der Zusteller brachte das DHL-Paket zur Empfängerin. Diese konnte es vermutlich nicht selbst annehmen, denn der Bote hinterließ Sendung und Paketzettel nach Angaben der Empfängerin in deren Briefkasten. An sich kein ungewöhnlicher oder gar verwerflicher Vorgang, wäre da nicht der Zustand, in dem die DHL-Kundin das Paket vorfand.

Auf Facebook postete sie auf der offiziellen Seite von DHL-Paket ein Beweisfoto. Dazu schrieb die verärgerte Paketempfängerin: „Muss sowas sein? Wenn man keinen Bock auf seinen Job hat, sollte man kündigen.“ Wütend ergänzte sie noch: „Man stelle sich mal vor, der Fahrer bestellt sich irgendwo was zu essen, der Kellner hat keinen Bock und serviert das Essen in so einem Zustand. Ich könnte gerade so richtig kotzen.“

Eine DHL-Paketempfängerin machte auf Facebook ihrem Ärger Luft. © Screenshot/Facebook.com

Ein Blick auf das Foto lässt den großen Ärger der DHL-Empfängerin durchaus verständlich erscheinen. Zu sehen ist ein völlig zerknittertes Paket, das mehr nach Altpapier als einer DHL-Sendung ausschaut. Einen ähnlichen optischen Eindruck machte der DHL-Zettel, der auf der Sendung lag. Er wirkte so, als habe der Bote ihn zuvor zusammengedrückt, um ihn zu entsorgen.

DHL-Paket kommt zerknittert an: Empfängerin findet, man hätte es „anständig in den Briefkasten bekommen“

Trotz des desolaten Zustandes von Paket und Sendungszettel konnte ein anderer Facebook-Nutzer die Wut der Empfängerin auf DHL nicht ganz nachvollziehen. Für ihn wäre ein anderer Adressat der richtige gewesen. „Der Versender hat für ein ordnungsgemäßes Paket zu sorgen. Diese losen Umverpackungen gehören nicht dazu“, meinte der User.

Ein DHL-Paket fand eine Empfängerin nach eigenen Angaben in diesem Zustand in ihrem Briefkasten vor. © Screenshot/Facebook.com

Doch die Paketempfängerin wollte das nicht so stehen lassen. Und erklärte dies auch mit dem Inhalt des Pakets. „Da ist eine Bluse drin und die benötigt keinen riesen Karton. Man hätte die Tüte anständig in den Briefkasten bekommen und die DHL-Karte ebenfalls“, entgegnete sie der Kritik.

DHL reagiert auf Wut-Post seiner Kundin – mit halbherziger Entschuldigung und Erklärungsversuchen

Teilweise konnte das Social-Media-Team des Paketdienstleisters den Wut-Post der Paketempfängerin verstehen. DHL reagierte auf diesen, ein Mitarbeiter schrieb: „Das sieht wirklich nicht schön aus, tut mir leid.“ Doch nach einer vollumfänglichen Entschuldigung klangen seine weiteren Worte nicht gerade.

Viel mehr versuchte er sich anschließend in Mutmaßungen, wie es zu dem Knitter-Paket gekommen sein könnte. „Der Zusteller hat sicherlich gefühlt, dass es sich um weichen Inhalt bzw. Textilien handelt und hat die Verpackung in den Briefkasten gelegt“, glaubte der DHL-Mitarbeiter, zu wissen. Nach „in den Briefkasten gelegt“ sah die Sendung allerdings auf dem Bild nicht gerade aus. Die Ausführungen der Kundin ließen ebenfalls anderes vermuten.

Der DHL-Mitarbeiter fuhr fort: „Es freut mich, dass der Inhalt das verkraftet hat.“ Woher er das allerdings wusste, erschloss sich aus dem Facebook-Post nicht. Die DHL-Paketempfängerin erwähnte hier mit keiner Silbe, dass die Bluse die Paketzustellung gut überstanden habe. Ob es neben dem Post auf der DHL-Facebookseite auch eine persönliche Kontaktaufnahme zwischen der verärgerten Empfängerin und dem Kundendienst gab, lässt sich nicht sagen. Unterdessen sorgt nicht nur der Zustand eines Pakets bei der Auslieferung mitunter für Ärger. Auch der Ablageort macht Paketempfänger immer wieder wütend – wie im Fall eines Hermes-Boten.