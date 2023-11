Großer Rückruf mit Bundesamt-Warnung: Verzehr von Bratwurst kann Atemnot und Erbrechen auslösen

Von: Ulrike Hagen

Ein bundesweit in den Verkauf gelangtes Bratwurst-Produkt wird zurückgerufen: Der Genuss kann für bestimmte Personengruppen „gesundheitsgefährdend“ sein.

Bad Wörishofen – Die Bratwurst, ein kulinarischer Klassiker in der deutschen Küche, wird von vielen als unverzichtbar auf dem Grill betrachtet. Für einige könnte deren Genuss bei einem speziellen Produkt jedoch zur Gesundheitsgefahr werden: Der renommierte Fleischhersteller Josef Maier GmbH & Co. KG warnt eindringlich vor dem Verzehr bestimmter Chargen einer Wildschweinbratwurst aus seiner Produktion – und startete einen deutschlandweiten Rückruf. Erst kürzlich wurden Bohnen, die Glassplitter enthalten könnten und ein beliebter Exquisa-Quark zurückgerufen.

Hersteller: Josef Maier GmbH & Co. KG Sitz: Bad Wörishofen (Bayern) Rückgerufener Artikel: Wildschweinbratwurst, gebrüht tiefgefroren Packungsgröße: 400 Gramm Verkaufsraum: Bundesweit

Dringender Bratwurst-Rückruf: Bundesamt warnt vor allergischem Schock durch Tiefkühl-Produkt

Laut Angaben des Deutschen Fleischer-Verbandes (DFV) verzehrte jeder Bundesbürger im vergangenen Jahr 2023 durchschnittlich 2,5 kg Bratwürstchen. Nun sieht sich der Hersteller Josef Maier gezwungen, einen umfassenden Rückruf für Dutzende Chargen seiner Wildschweinbratwurst zu starten, da bei der Produktion der beliebten Bratwurst eine Zutat in das Lebensmittel gelangte, die für Allergiker gefährlich werden kann.

Eine Thüringer Bratwurst mit Senf. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Rückruf von Wildschweinbratwurst: Warnung vor nicht deklariertem Senf-Allergen

Der Rückruf betrifft konkret die „Wildschweinbratwurst, gebrüht, tiefgefroren“ in der 400-Gramm-Packung, die bundesweit auch im Supermarkt und Discounter verkauft wurde. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) informiert auf lebensmittelwarnung.de über diese Maßnahme des traditionsreichen Allgäuer Unternehmens, das sich auf Fleischprodukte von Reh, Hirsch und Wildschwein spezialisiert hat.

Heftige Symptome drohen: Verzehr von Bratwurst trotz Rückruf für Allergiker gefährlich

Verbraucher werden vor dem Verzehr der betroffenen Bratwurst gewarnt, da in der eingesetzten Gewürzmischung das Allergen Senf enthalten ist, das nicht im Zutatenverzeichnis aufgeführt ist. Menschen mit einer Senfallergie riskieren bei Verzehr gesundheitliche Komplikationen, darunter im schlimmsten Fall einen lebensgefährlichen allergischen Schock.

Aufgrund der Gefahr einer allergischen Reaktion sollten Personen mit einer Senfallergie oder -unverträglichkeit das Produkt „Wildschweinbratwurst gebrüht tiefgefroren 400 Gramm“ von Josef Maier GmbH & Co. KG mit folgenden Chargen und Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) nicht verzehren:

MHD Charge 07.01.2024 22448002; 22448005; 22818504; 22818505; 22818502 17.02.2024 30228502; 23038006; 23358501; 30228502 18.02.2024 23038006 19.02.2024 23038006 29.02.2024 23028503; 23218005; 23358501; 30228502 01.03.2024 23218005; 30228502 12.04.2024 23828015; 23948010 13.04.2024 23828015 28.06.2024 24928004 05.07.2024 25048004; 30328504 06.07.2024 25028004 19.09.2024 30918004 29.09.2024 31041004 16.11.2024 31358005; 31738004 17.11.2024 31738004 20.12.2024 32228004 21.12.2024 32228004; 32238004 02.01.2025 32418005 03.01.2025 32418005; 32420704; 32420902 04.01.2024 32418005

Bratwurst in allen Bundesländern auf dem Markt: Rückruf und Warnung

Der Hersteller hat bereits den Deutschen Allergie- und Asthmabund (DAAB) über den Rückruf informiert und entsprechende Mitteilungen an betroffene Senfallergiker versendet. Der Artikel wurde bundesweit verkauft.

Nahrungsmittelallergien können sich durch verschiedene Reaktionen der Schleimhaut manifestieren, einschließlich Schwellungen im gesamten Mund-, Nasen- und Rachenraum (allergische Rhinitis) sowie der Schwellung der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich können Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall umfassen. Allergien können auch Atemwegs- und Hautreaktionen hervorrufen. In extremen Fällen besteht die Gefahr eines lebensbedrohlichen, anaphylaktischen Schocks.

Rückruf von Bratwurst: Betroffene Kunden bekommen Geld auch ohne Kassenbon zurück

Für Personen ohne Senfallergie ist der Konsum der betroffenen Wildschwein-Bratwürste unbedenklich. Auch sind andere Produkte des Herstellers nicht vom Rückruf betroffen. Personen mit einer Senfallergie können die Wurst in allen Verkaufsstellen zurückgeben, der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Bei weiteren Fragen steht der Kundenservice unter der Rufnummer 8247-9600181 (Mo.–Fr. von 8:00 bis 17:00 Uhr) oder per E-Mail an gs@josef-maier.com zur Verfügung. Es ist nicht das erste Mal, dass vor dem Verzehr eines Wurstproduktes gewarnt wird. Auch bei Aldi gab es einen großen Wurst-Rückruf.