Kaufland-Produkt „falsch“? Viele bemerken Fehler erst beim zweiten Hinsehen

Von: Bettina Menzel

Ein Kaufland-Eintopf ist im Herbst was Schönes, würde nicht gerade eine andere Jahreszeit draufstehen. © Screenshot Twitter

In einer Kaufland-Filiale entdeckte ein Kunde einen Fehler bei einem Produkt, der zuvor offenbar zahlreichen Marketingprofis entgangen war.

Neckarsulm – Bis ein Produkt im Supermarktregal landet, sind viele Schritte nötig: vom Anbau und der Ernte der Rohstoffe, über die Weiterverarbeitung bis hin zu Verpackung und Versand. Doch auch das Marketing spielt eine entscheidende Rolle. In der Regel werden die Logo-Vorschläge eines Produktes mehrfach gegengeprüft. Bei Kaufland fand sich trotzdem ein Fehler – und sorgte für Lacher im Netz.

Kaufland-Fehler sorgt für Lacher im Netz

Wie viele Augenpaare das Label des Doseneintopfs von Sonnen Bassermann prüften, bevor er im Supermarktregal landete, lässt sich nur ahnen. Offenbar war aber niemandem der Fehler aufgefallen. Ein Kaufland-Kunde hingegen entdeckte den Fauxpas sofort. „Nicht in Ulm, aber im Kaufland Neu-Ulm heute gefunden“, schrieb der Nutzer auf der Plattform X (vormals Twitter) und teilte ein Bild von seinem Fund. Darauf zu sehen: ein „Frühlings-Eintopf“ mit Rechtschreibfehler.

„War der falsche Frühling wenigstens im Sonderangebot?“, fragte eine Nutzerin unter dem Beitrag ironisch. Eine weitere Kommentatorin ergänzte: „Die habe ich bei uns auch schon gesehen! Auf den kleinen Dosen ist es richtig.“ Offenbar hatte sich der Fehler also nicht in alle Aufkleber geschlichen. Eine Anfrage von tz.de an den deutschen Hersteller Sonnen Bassermann blieb zunächst unbeantwortet.

Kaufland: 15.000 Filialen weltweit mit 155.000 Mitarbeitern

Kaufland gehört wie der Discounter Lidl zur Schwarz-Gruppe mit Sitz in Neckarsulm. Die international führende Handelsgruppe hat rund 13.700 Filialen und 575.000 Mitarbeitern in 32 Ländern, 1500 Filialen und 155.000 Mitarbeiter sind Firmenangaben zufolge für Kaufland tätig. Im Geschäftsjahr 2022 lag der Gesamtumsatz aller Unternehmen der Schwarz-Gruppe bei 154,1 Milliarden Euro. In der digitalen Branche kam jüngst Schwarz Digits hinzu, das IT-Lösungen und digitale Services anbietet. Unter dem Dach von Schwarz Digits sind insgesamt rund 7500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig, teilte die Schwarz-Gruppe dazu im September mit.