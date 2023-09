10-Jährige stirbt an Streptokokken – Stadt sucht nach Kontaktpersonen

Von: Annika Ketzler

Teilen

Im Siegerland ist eine 10-Jährige an Streptokokken gestorben. Das zeigt nun das Labor-Ergebnis. Das Kreisgesundheitsamt sucht nach allen Kontaktpersonen.

Siegen - Im Siegerland ist ein zehnjähriges Mädchen an einer Infektion mit A-Streptokokken gestorben. Die junge Schülerin kam laut Aussage des Kreis Siegen-Wittgenstein (NRW) am Montagabend (11. September) ins Krankenhaus und verstarb noch im Laufe des Abends. Zunächst gingen die Ärzte von einer Meningokokken-Infektion (Hirnhautentzündung) aus. Endgültige Labor-Ergebnisse zeigten nun, dass es sich um A-Streptokokken handelt. Das teilt der Kreis am Mittwochabend (13. September) mit.

10-Jährige stirbt an Streptokokken – Stadt sucht nach Kontaktpersonen

Das Kreisgesundheitsamt versuche nun, alle Kontaktpersonen des Mädchens etwa in der Schule zu ermitteln. „Wer direkten Kontakt hatte, solle vorsichtshalber Antibiotika einnehmen“, heißt es in der Pressemitteilung, berichtet wa.de.

Eine Ansteckung mit A-Streptokokken erfolgt meistens durch direkten oder indirekten Körperkontakt. Bei einer Infektion entwickeln Betroffene häufig Symptome wie Fieber, Schwellungen, eitrigen Sekretabsonderungen und starken Schmerzen. In einigen Fällen kann sich die Infektion auch zu ernsthaften Krankheitsbildern wie einer Hirnhautentzündung oder Sepsis entwickeln. Die Symptome ähneln dabei einer Meningokokken-Infektion.

„Gitarrengott“ Jeff Beck starb im Alter von 78 Jahren an einer bakteriellen Meningitis. Was sind die Symptome einer Hirnhautentzündung? Wie wird sie behandelt? Die dreijährige Leni aus Essen musste wegen des Verdachts einer Hirnhautentzündung ins Krankenhaus. Die Fahrt hat bei der Dreijährigen offenbar Eindruck gemacht. Am Abend erzählte die Dreijährige ihrer Mutter von der aufregenden Fahrt mit dem Krankenwagen.