104-Jährige aus brennendem Mehrfamilienhaus gerettet

Kurz vor ihrem Geburtstag muss eine 104-jährige Frau aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet werden. Handelt es sich um Brandstiftung?

Viersen - Eine 104-Jährige ist in der Nacht zum Mittwoch aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet worden. Die Frau wurde nach Angaben der Feuerwehr bei dem Kellerbrand in Viersen in Nordrhein-Westfalen nicht verletzt. Sie kam aber mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. „Wir wollten sie in dem hohen Alter bestens versorgen“, sagte ein Sprecher am Morgen. „Wir haben ihr ein schönes Zimmer organisiert.“ Die Frau habe in den kommenden Tagen Geburtstag.

Das Haus, in dem 59 Menschen gemeldet sind, war wegen des Feuers im Keller evakuiert worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Kriminalpolizei will nun klären, ob es sich um Brandstiftung handelt. In dem Gebäude seien in der Vergangenheit bereits Feuer ausgebrochen, bei denen Brandstiftung als Ursache vermutet wurde.

