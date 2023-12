Feuerwehr macht mit Schild klare Weihnachts-Ansage – „Notruf ist nicht für Nachfragen!“

Von: Julia Volkenand

Drucken Teilen

Beim Weihnachtsbaum-Verkauf sah sich die Feuerwehr offenbar gezwungen, präventiv ein Schild zur Nutzung des Notrufs aufzustellen. Reddit-Nutzer rätseln.

München – Die richtige Wahl des Weihnachtsbaums stellt Deutsche jedes Jahr vor eine neue Herausforderung. Nicht zu groß darf er sein, aber auch nicht zu mickrig, er soll volle, satte Nadeln haben, aber auch nicht zu dickbauchig sein und muss überhaupt den perfekten Anblick am Heiligen Abend bieten. Doch woher bekommt man so ein Prachtexemplar?

Christbaum-Verkäufer sind eine Option, ihre Stände tauchen im Dezember plötzlich überall auf. Auch Gartencenter, Baumärkte und sogar Supermärkte bieten die Bäume an. Offenbar gibt es auch Regionen, in denen die örtliche Feuerwehr den Baumverkauf übernimmt. Dass das auch gewisse Risiken birgt, legt ein auf Reddit gepostetes Foto nahe.

Feuerwehr muss Ansage zu Weihnachtsbäumen machen

Darauf zu sehen: Ein rotes Zelt, an das mit schwarzem Tape ein laminierter Zettel angebracht ist. Auf dem Zettel steht in großen Buchstaben: „Der Notruf 112 ist nicht für Nachfragen zu Ihren Bäumen zu nutzen!“ Das „nicht“ ist dabei dick unterstrichen, scheinbar ist hier besondere Betonung nötig. Man mag sich gar nicht ausmalen, welche Vorgeschichte diesen Anschrieb nötig gemacht hat. Das finden auch Nutzer des deutschsprachigen Subreddits „/de“.

„Auch wenn die Feuerwehr Weihnachtsbäume verkauft, hat jedes Schild eine Geschichte“, vermutet der Original-Postende. „Mich würde ein Best-Of der Nachfragen interessieren. ‚Der Baum verliert Nadeln!!!!‘ ‚Wie groß wird der?‘“, spekuliert ein Kommentator erstaunt. Ein anderer findet sofort ein Schlupfloch und scherzt: „Es sei denn, die Nachfrage lautet ‚Mein Baum steht in Flammen, was soll ich machen?‘“

Missbrauch von Notrufen kann schwere Konsequenzen haben

Andere finden das Ganze gar nicht so lustig. „Das Ding ist, dass das bedeutet, dass einige Idioten tatsächlich die Notrufnummer wegen ihrer Bäume angerufen haben“, bedauert ein User. Ob die Feuerwehr in diesem Falle selbst Weihnachtsbäume verkaufte und so Nachfragen vorbeugen wollte, oder ob Anwohner den Notruf gewählt hatten, um sich über die anschließende Baum-Entsorgung zu informieren, wird aus dem Post nicht klar.

So oder so gilt: Die 112 ist nur für Notfälle. Wer sie missbräuchlich anruft, riskiert eine Geld- oder gar Gefängnisstrafe. „Das grundlose Anrufen steht unter Strafe, damit die Notrufleitungen für wirklich wichtige Anrufe frei bleiben und nicht „aus Spaß“ blockiert werden“, erklärt die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) auf polizeifuerdich.de.

Sie darf also unter keinen Umständen missbraucht werden, um sich über seinen Weihnachtsbaum zu informieren – ganz egal wie sehr er nadelt.