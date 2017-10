14-Jährige nach Bombendrohung gegen Berliner Einkaufszentrum vorübergehend festgenommen

Wegen einer Bombendrohung hat ein Einkaufszentrum in Berlin-Steglitz am Dienstag geräumt werden müssen.

Berlin - Eine 14-Jährige gestand nach Polizeiangaben ein, bei einer Art Mutprobe in einem Geschäft einer Kundin gegenüber gesagt zu haben, dass etwas passieren werde. Das Mädchen wurde vorläufig festgenommen. Sie räumte nach ihrer Festnahme einen "blöden Scherz" ein, wie eine Polizeisprecherin sagte. Gegen Mittag war der Polizeieinsatz wieder beendet, gefunden wurde in dem Einkaufszentrum nichts. Die 14-Jährige wurde ihren Eltern übergeben. Gegen sie wurde Strafanzeige wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten gestellt. Auch im thüringischen Jena gab es am Dienstag einen Polizeieinsatz nach einer telefonischen Bombendrohung. Das Klinikum wurde nicht evakuiert, allerdings kam es zu Straßensperrungen und einer Unterbrechung des Straßenbahnverkehrs. Privatpersonen wurden nicht ins Klinikum gelassen. Verdächtiges wurde bei Durchsuchungen unter anderem mit Sprengstoffspürhunden nicht entdeckt. Bereits in den vergangenen Tagen hatte es in Sachsen Bombendrohungen gegen mehrere Pflegeheime im Raum Leipzig gegeben.

afp