Jugendlicher erstochen? Mordkommission ermittelt

Duisburg - Den gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen untersucht die Polizei in Duisburg. Der Junge war in einer Auseinandersetzung am Sonntagabend tödlich verletzt worden.

Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen, teilte die Polizeileitstelle am Montag mit. Was genau sich spätabends im Duisburger Stadtteil Marxloh abgespielt habe, sei noch unklar. Wie waz.de berichtet, ist der Junge von mehreren Tätern mit Messern und Schlagwaffen angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Zum Alter des Jungen gibt es unterschiedliche Angaben: Während die Nachrichten-Agenturen von einem 14-Jährigen sprechen, nennen die Westdeutsche Allgemeine Zeitung und der Express einen 15-Jährigen.

Der Vater des Jungen, der ihm helfen wollte, ist laut waz.de ebenfalls durch Messerstiche verletzt worden. Der Junge kam mit seinen lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik und starb dort. Nach ersten Erkenntnissen hat ein scharfer Gegenstand seinen Tod bewirkt.

Die Polizei war mit Einsatzkräften der Hundertschaft und mit Polizeihunden im Einsatz, um die aufgebrachten Schaulustigen abzuhalten. Die Stimmung vor Ort war sehr angespannt und aggressiv. Eine Familienstreitigkeit wird nicht ausgeschlossen. Die Täter waren am Abend flüchtig.

AFP/dpa/mmtz

