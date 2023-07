Nach 18 Stunden Verspätung: Passagier hat ganzes Flugzeug für sich allein

Von: Robin Dittrich

Teilen

Ein Passagier von American Airlines hatte einen ganz besonderen Flug – er war der einzige Fluggast an Bord. Sein TikTok-Video des Fluges geht viral.

München – Ein Flug von American Airlines war dermaßen verspätet, dass nach 18 Stunden Wartezeit nur noch ein Fluggast an Bord war. Dieser stellte ein Video dazu auf TikTok – nach kurzer Zeit hatte es bereits über zehn Millionen Likes.

Nach 18 Stunden Wartezeit – Flugzeug fliegt mit nur einem Gast an Bord

Zu Beginn seines TikToks machte der Ersteller Phil Stringer noch einen Spaß und schrieb: „Wenn du jedes einzelne Ticket für einen Flug kaufst, damit du dich nicht mit anderen Menschen herumschlagen musst.“ Dabei zeigte er, wie er vom Gate in das menschenleere Flugzeug, vorbei an zwei Flugbegleitern läuft. Nach wenigen Sekunden klärte er seine Viewer auf: „Das war nur Spaß, mein Flug hatte 18 Stunden Verspätung und jeder andere Passagier hat vorher aufgegeben.“

Bevor Phil Stringer an Bord ging, fragte er einen Flughafen-Mitarbeiter, wie viele Gepäckstücke er ins Flugzeug geladen hat. Dieser sagte ihm, dass es nur ein Koffer gewesen ist. Vor seinem Flug wurde Stinger sogar ausgerufen, die Angestellten schienen die Aktion mit Humor zu nehmen. Die Crewmitglieder mussten sogar extra vom Hotel zum Flughafen gebracht werden, da der Flug zunächst gar nicht mehr stattfinden sollte. Nach einer kurzen Einweisung ging es für Stringer und die Crew dann auch schon los. Was sind eigentlich die teuersten Flughäfen in Europa?

TikTok-Nutzer feiern das Video – dann kommt es zu einem weiteren Vorkommnis

In nur fünf Tagen erreichte Phil Stringer mit seinem Video 56 Millionen Menschen auf TikTok. Zudem erhielt er über 10,5 Millionen Likes sowie 27.000 Kommentare. Viele Kommentare kamen von angeblichen Stewardessen, die schrieben, dass der Flug mit einem Passagier ihr „Traumszenario“ sei: „Mir ist das nur einmal passiert“, sagte eine Nutzerin, die nach eigener Aussage zehn Jahre lang als Stewardess gearbeitet hatte. Ein Nutzer machte sich einen Spaß und schrieb: „Stell dir vor, du bist der einzige Passagier und trotzdem kommt dein Gepäck nicht an.“

Womit wohl die Wenigsten rechneten: Als Phil Stringer landete, erstellte er das nächste TikTok und gab an: „Ich kann nicht nach Hause fahren, weil mein Gepäck nicht da ist. Niemand weiß, wo es abgeblieben ist.“ Die Website dailydot.com interviewte Stringer sogar. Dort gab er an, dass der Flug siebenmal nach hinten verschoben wurde. „Als er immer wieder verschoben wurde, habe ich gefragt, ob es eine andere Verbindung gibt. Mir wurde gesagt, dass der nächste andere Flug erst einen Tag später geht und ich musste nach Hause.“ Viral ging auch ein Video auf TikTok, bei dem ein Partytourist ins Gepäckfach gesteckt wurde.