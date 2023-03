19-Jährige stirbt in Bramsche: Torwart Joel G. in U-Haft – das wissen wir über ihn

Von: Marcel Prigge

Nach dem Mord an einer 19-Jährigen in Bramsche ist ein 20-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Das ist bislang über den jungen Mann bekannt.

Bramsche – Bramsche kommt nicht zur Ruhe: Nachdem ein 81-Jähriger einen 16-Jährigen mit einem Kopfschuss getötet haben soll, kommt die nächste Schreckensnachricht aus dem 33.000-Seelen-Ort im Landkreis Osnabrück. Im Rahmen einer Feier in einem Schützenhaus soll sich eine Vergewaltigung und dann ein Mord an einer 19-Jährigen ereignet haben. Ein Tatverdächtiger ist bereits festgenommen worden. Das ist bislang über ihn bekannt.

Der mutmaßliche Tatverdächtige (20) wurde in Badelatschen und mit einer Decke über dem Kopf dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Fußballtorwart sitzt nun in U-Haft. © dpa/privat (Montage)

Vergewaltigung und Mord an der Schützenhalle in Bramsche: 20-jähriger Joel G. ist Tatverdächtiger

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 5. März 2023, ist während einer Party an der Schützenhalle im Bramschener Ortsteil Pente in Niedersachsen die 19-Jährige gegen 1 Uhr nachts als vermisst gemeldet worden. Gegen 2:40 Uhr hatten dann Partygäste die junge Frau schwer verletzt auf dem Fußballplatz hinter dem Schützenheim gefunden. Sie erlag ihren Verletzungen. Es soll zu einer Vergewaltigung und dann zum Mord gekommen sein.

Mord in Bramsche: Joel G. ist in der eigenen Wohnung festgenommen worden

Auf eben dieser Feier war auch der 20-Jährige, der als Tatverdächtiger am Sonntag in seiner Wohnung festgenommen wurde. Staatsanwalts-Sprecher Alexander Retemeyer sagte gegenüber kreiszeitung.de, dass der junge Mann nicht betrunken gewesen sei und zu den Vorwürfen schweigen würde. Zwei Ermittler brachten den mutmaßlichen Tatverdächtigen mittlerweile zum Haftrichter. Ein Haftbefehl ist ebenfalls erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordverdacht.

Gewalttat in Bramsche: In dieser Schützenhalle feierten über 150 Gäste, während eine 19-Jährige Opfer eines Verbrechens wurde. © IMAGO/Fotostand / Reiss

20-jähriger Tatverdächtige ist aktiver Fußball-Torwart

Wie aus Medienkreisen weiter berichtet wird, sollen nun erste Details zum mutmaßlichen Täter durchsickern. So soll der 20-Jährige leidenschaftlicher Fußballer im lokalen Fußballverein des Nachbarortes sein und die Position des Torwarts eingenommen haben. Partygäste hätten am Abend Hinweise auf ihn gegeben, da er sich auf der Feier offensichtlich sehr in der Nähe der 19-Jährigen aufgehalten habe.

Mord und Vergewaltigung in Bramsche: Joel G. soll die 19-Jährige gekannt haben

Die Polizei berichtet derweil, dass der 20-Jährige, die verstorbene 19-Jährige kannte. „Wir gehen davon aus, dass sich die beiden nicht das erste Mal getroffen haben“, sagte der Sprecher der Osnabrücker Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer, am Montag gegenüber der dpa. In welchem Verhältnis genau die beiden zueinander standen, sei Teil der Ermittlungen. Die Bild-Zeitung berichtet weiter, dass die beiden auf dem besten Weg gewesen seien, ein Paar zu werden.

Joel G. schweigt: Keine Aussagen zu den Vorwürfen

Eine Obduktion des Leichnams sei laut der Staatsanwaltschaft bereits am Sonntag erfolgt. Das Ergebnis solle aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht bekannt gegeben werden. Der mutmaßliche Täter habe bislang keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht. Aufgrund der Art, wie die Leiche der jungen Frau aufgefunden worden war, gehen die Ermittler neben einem Tötungsdelikt auch von einem Sexualverbrechen aus. Der 20-Jährige wird nun in die Justizvollzugsanstalt Hameln überführt.