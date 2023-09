Herbst-Sommer in Deutschland: Warmluftblase beschert Hitze-Comeback mit bis zu 30 Grad

Von: Moritz Bletzinger

Zwischen Sommerhitze und Sturmgefahr: Auf Deutschland kommen wieder Temperaturen bis zu 30 Grad Celsius zu. Dazu kommen starke Winde.

München – Nach einem kurzen Herbstintermezzo kehrt das Schmuddelwetter in Deutschland vorerst wieder ab. Eine Warmluftblase aus dem Süden bewegt sich über das Land. Das Resultat: Sommerliche Tage und angenehmes Wetter, kurz vor der Umstellung auf die Winterzeit. Und die Temperaturen könnten bis Mitte Oktober hoch bleiben.

Wetter in Deutschland: Sommer-Comeback zum Herbstanfang – Temperaturen bis zu 30 Grad

Der diesjährige Altweibersommer macht den September aller Voraussicht nach zu einem Rekordmonat, sagt Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net. Durchschnittstemperatur: 18,4 Grad. So heiß war es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 140 Jahren nicht. Der gefährliche Omega-Effekt sorgte für tausende Tote.

Nach dem kurzen Tief ist nun keine Änderung in Sicht. Interessanterweise beginnt der kalendarische Herbst am 23. September und exakt an diesem Tag steigen die Temperaturen wieder an. Auch der Winter könnte deutlich zu warm ausfallen, befürchten Experten. Sogar im Norden übersteigt das Thermometer die 20-Grad-Marke im September. Die heißesten Tage werden dann am Mittwoch und Samstag erwartet. Im Osten könnten sogar bis zu 30 Grad Celsius erreicht werden, berichtet Focus.de.

Warmluftblase über Deutschland: Herbst-Sommer wohl bis Mitte Oktober

Woher kommt das sommerliche Wetter? Ein Sturmtief über dem Atlantik treibt warme Luft nach Norden. Die Warmluftblase erreicht Deutschland am Montag. Dieses Hoch verstärkt sich bis Mittwoch und treibt die Temperaturen über 18 Grad, so die Daten von Meteociel. Regen ist vorerst nicht in Sicht. Bis Mitte Oktober prognostiziert das europäische Wettermodell keinen Niederschlag. Trotz der Beteiligung von Hurrikans in der Wettervorhersage, die die Prognose erschweren, ist die Genauigkeit der Regenvorhersage sehr hoch, erklärt Jung.

Zunehmende Sturmgefahr: Temperatur-Schere sorgt für starken Wind

Allerdings steigt die Gefahr von Stürmen. Dies ist auf den großen Temperaturunterschied zwischen Deutschland und Großbritannien zurückzuführen. Während es auf dem europäischen Festland zu warm ist, ist es auf der Insel zu kalt. Zwischen den Temperaturblasen entstehen starke Winde. So schlimm wie am Donnerstag, als ein Tornado durch die Eifel pflügte, wird es aber wahrscheinlich nicht.

