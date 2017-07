38-Jähriger setzt sich auf Waffe und schießt sich in Penis

Ein Mann in Florida schoss sich selbt in seinen Penis.

Ein Mann hat sich in seinem Auto auf seine Waffe gesetzt und sich dabei in seinen Penis geschossen.

Jacksonville - Schrecklicher Zwischenfall in Florida: Ein 38-Jähriger ließ seine Waffe auf dem Autositz liegen. Nachdem er am 2. Juli seine Autotüre öffnete, setzte er sich auf die Pistole. Dabei löste sich ein Schuss und traf den Mann in seinen Penis. Das berichtet orlandosentinel.com.

Sofort rannte der Mann in Panik ins Haus zu seiner Freundin, er blutete im Schritt. Beide fuhren ins Krankenhaus, wo der Mann operiert wurde. Wie ein Polizeisprecher in Jacksonville mitteilte, saß der Mann bereits mehrfach im Gefängnis - wegen Kokainbesitzes. Ihm droht nun wegen unerlaubten Waffenbesitzes eine erneute Haftstrafe.

Erst Wochen vorher hatte sich ein Mann in Jacksonville versehentlich in die Hüfte geschossen. Der Mann rutschte aus, es löste sich ein Schuss. Vor allem der Name des Mannes sorgte bei den Polizisten für Gelächter: Der Schütze heißt Trigger (zu deutsch: Abzug).

mk